Israel Galván, Pastora Galván y Farruquito protagonizan las nuevas jornadas de la Bienal de Flamenco de Sevilla

Imagen del bailaor Farruquito como uno de los protagonistas de las nuevas jornadas de la Bienal de Flamenco de Sevilla. - BIENAL DE FLAMENCO

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco de Sevilla afronta nuevas jornadas de programación con tres estrenos absolutos que reúnen a Israel Galván, Pastora Galván y Farruquito entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre. Junto a estas nuevas creaciones, la programación de la Bienal ha propuesto un amplio recorrido por las distintas formas del flamenco, con el cante, el baile y el toque como protagonistas y la presencia de artistas como Encarna Anillo, Dani de Morón, Estévez y Paños y Compañía, entre otros tanto; además del espectáculo 'Fue tu querer', que pondrá el acento sobre las sevillanas en el escenario del Teatro Lope de Vega este domingo.

Según ha detallado la organización en una nota, los espectáculos del sábado 26 darán comienzo con la última cita del ciclo de matinés de esta Bienal. Encarna Anillo llevará a la iglesia de San Luis de los Franceses 'Camino de flores', un recital concebido como "un viaje emocional" a través de distintos palos del flamenco, vinculados a diferentes esencias florales de Bach.

La cantaora gaditana transita así por estados como la ingenuidad, el desengaño, la desesperanza, la transformación y la celebración, en diálogo con la naturaleza y las emociones. Con la colaboración del laudista Miguel Rincón, la propuesta, que podrá verse también el domingo, plantea una escucha íntima en la que el cante se convierte en raíz, refugio y oración.

Por su parte, el Espacio Turina acogerá dos propuestas que reivindican la guitarra como eje de creación. El sábado 26, Juan Medina se estrenará al frente de su propia propuesta artística con 'Fugaz', un proyecto que abre una nueva etapa en la trayectoria del músico gaditano tras años de éxito bajo el nombre de Juanito Makandé.

Guitarrista autodidacta y compositor influido por el flamenco y el jazz, Medina reivindica en este trabajo su faceta instrumental a través de un repertorio propio en el que tradición y contemporaneidad dialogan.

Le acompañarán Agujetas Chico al cante, Óscar Manzano a la guitarra y Poti Trujillo a la percusión, en un cuarteto que sitúa la guitarra en el centro de un sonido sólido y lleno de matices.

Por otro lado, el domingo 27, el Turina acogerá una nueva noche única con 'Cuadro', la propuesta de Dani de Morón, que recupera la esencia del cuadro flamenco como espacio de encuentro, improvisación y creación compartida.

El guitarrista sevillano reúne sobre el escenario a Sergio El Colorao, Amparo Lagares e Ismael El Bola al cante, Claudia La Debla al baile y Los Mellis a las palmas, en un formato que apuesta por la espontaneidad y el diálogo entre los artistas. Así, el escenario se convierte en un espacio vivo en el que cante, toque, baile, silencio y emoción se encuentran en permanente juego.

DOS ESTRENOS ABSOLUTOS EN EL MAESTRANZA

El Teatro de la Maestranza será escenario de dos de los estrenos absolutos de estas jornadas. El sábado 26, Israel Galván presentará 'Bolero de blanco y negro', una nueva creación en la que el bailaor sevillano rinde homenaje a Maurice Ravel a través del 'Bolero' y otras piezas del compositor, junto a boleros de Moncho y Juan José Amador.

Galván propone despojar al género de sus elementos más reconocibles para llevarlo a un territorio más austero y esencial, manteniendo al mismo tiempo la fuerza de su maquinaria rítmica.

"Vamos a quitarle al bolero el color, la pastelería, el merengue, los candelabros. Vamos a dejarlo en un cuarto austero haciendo que susurre al oído suavemente y, al mismo tiempo, que continúe una maquinaria rítmica que no para nunca", ha explicado el propio artista.

Dos días después, el lunes 28, será el turno de Farruquito, que estrenará 'Serás Farruquito: el musical', una biografía emocional construida desde el cuerpo y el compás y apoyada en proyecciones de archivos personales inéditos.

Con las localidades agotadas, el espectáculo se articula en cinco actos que recorren cronológicamente distintas etapas de la vida del bailaor: la herencia, marcada por su infancia dentro de una dinastía fundamental del flamenco; el aprendizaje, ligado al rigor y la disciplina; la explosión y su consagración artística; la resiliencia, atravesada por la caída, el dolor y la reconstrucción; y el legado, proyectado hacia el presente y el futuro a través de su hijo, Juan El Moreno.

El Teatro Alameda acogerá el sábado 26 el tercero de los estrenos absolutos de estos días, con Pastora Galván y 'Tribusssh!', una función que también ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Heredera de una de las sagas fundamentales del baile sevillano (hija de José Galván y hermana de Israel Galván), la artista ha desarrollado un lenguaje propio desde la raíz del baile femenino tradicional, con una marcada fuerza expresiva, un compás rotundo y una personalidad escénica inconfundible.

En esta nueva creación, parte de ese sello personal para abrir un espacio de diálogo entre tradición y búsqueda, desde la madurez de una trayectoria construida sobre el conocimiento y la renovación del baile.

El lunes 28, el escenario del Alameda acogerá una nueva Noche única con 'Por Vallejo', de Manuel Cuevas y Miguel de Tena, una propuesta que rinde homenaje a Manuel Vallejo desde el respeto a la tradición y la profundidad del cante clásico.

Ambos artistas, reconocidos con la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas, se adentran en el repertorio del maestro sevillano para reivindicar la vigencia de su legado a través de una mirada contemporánea.

Sus trayectorias, forjadas en peñas y concursos y marcadas por el conocimiento de los estilos, les llevan a recrear un repertorio que mantiene intacta la fuerza y la emoción del cante de Vallejo.

Las sevillanas llegan al Lope de Vega Las sevillanas ocuparán el escenario del Teatro Lope de Vega la noche del domingo con 'Fue tu querer', un espectáculo que reunirá a Macarena de la Torre, Juan de Mairena, Lidia Hernández y Fran Fernández, junto a los artistas invitados Manolo Marín, Ana María Bueno, Rafael de Utrera y Carmen Lozano.

La propuesta reunirá sobre un mismo escenario distintas sensibilidades y trayectorias vinculadas al flamenco, la canción andaluza y las sevillanas, en una celebración colectiva de uno de los géneros más populares y representativos de la cultura musical sevillana.

Desde voces profundamente arraigadas en la tradición flamenca hasta perfiles abiertos a otros lenguajes musicales, el espectáculo propone una mirada plural y contemporánea sobre las sevillanas como espacio de encuentro, memoria y celebración compartida.

Otro de los espacios que concentrará la programación de la Bienal en estas jornadas será el Teatro Central, que el domingo 27 de septiembre recibirá a Estévez/Paños y Compañía con 'Doncellas (juerga permanente)', una propuesta que llega con las entradas agotadas tras su estreno absoluto en el Festival de Jerez, donde recibió el XXVII Premio de la Crítica y el guitarrista Alejandro Hurtado obtuvo el Premio a la Mejor Interpretación Musical.

Rafael Estévez y Valeriano Paños parten de la música de Ramón Montoya, figura fundamental en la evolución de la guitarra flamenca, para construir una fantasía escénica en la que el baile flamenco dialoga con la danza española, el folclore y la creación contemporánea.

La juerga es el punto de partida de una obra que explora las fiestas y encuentros que, a lo largo del tiempo, han reunido al flamenco con otras músicas y formas de expresión, con Alejandro Hurtado a la guitarra en directo y un elenco integrado por los propios Estévez y Paños junto a José Alarcón, Jesús Bergel, Pol Martínez, Manuel Montes, Jorge Morera, Jesús Perona y Yoel Vargas.