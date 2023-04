IU de Alcalá (Sevilla) acuerda no concurrir a las elecciones tras la falta de acuerdo para una lista conjunta

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 Abr. (EUROPA PRRESS) -

La asamblea local de IU correspondiente a Alcalá de Guadaíra (Sevilla), localidad que cuenta con más de 75.000 habitantes, ha acordado no concurrir a las elecciones municipales del 28 de mayo después de que no hayan llegado a buen puerto las conversaciones promovidas con Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz para conformar una candidatura única entre tales fuerzas, extremo que Nadia Ríos, elegida como candidata a la Alcaldía por IU, atribuye a la falta de acuerdo con Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz y aun "acuerdo marco" que impediría una lista de IU en solitario.

Como ha avanzado La Voz de Alcalá, Nadia Ríos, concejala por IU en el grupo que conforman Podemos y dicha fuerza en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, quien había sido proclamada candidata de IU a la Alcaldía alcalareña, ha explicado a Europa Press que inicialmente, la asamblea local de su partido había acordado que IU concurriese a las elecciones municipales con su propia candidatura "en solitario", encabezada por ella misma.

No obstante, ha señalado que frente a esta "candidatura íntegramente" de IU, ha pesado un "acuerdo marco" en el ámbito de la provincia de Sevilla, para la conformación de candidaturas de unidad de las fuerzas de izquierda, lo que se tradujo según ha explicado en conversaciones con Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz de cara a dicha lista conjunta.

NEGOCIACIONES

Fruto de las primeras conversaciones, según ha precisado, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz habrían propuesto que la lista contase con Nadia Ríos como número uno, Raúl Gallardo como número dos en nombre de Podemos y como número tres una dirigente de Iniciativa del Pueblo Andaluz, toda vez que el actual grupo conformado por ediles de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Alcalá cuenta con cuatro actas.

La asamblea local de IU, según Nadia Ríos, no aprobó la mencionada oferta, proponiendo de su lado que la número dos de la lista fuese la actual concejala Sandra Jaén, perteneciente a Podemos y con quien IU siente "total sintonía" y acumula varios años de colaboración en el trabajo institucional.

Podemos, según sus palabras, no habría aceptado dicha propuesta, e IU habría lanzado una nueva oferta, para que los dos primeros puestos de la candidatura estuviesen ocupados por Nadia Ríos y

Rubén Ballesteros, actuales ediles del grupo municipal de izquierdas en nombre de IU, con los números tres y cuatro para Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, respectivamente.

Esta propuesta no habría sido aceptada por Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, según Nadia Ríos, que avisa además de que ha tenido conocimiento de que se estaba "negociando una candidatura alternativa" a sus "espaldas".

EL "ACUERDO MARCO" EN LA PROVINCIA

Ante la falta de acuerdo con Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz y el mencionado "acuerdo marco", que impediría que IU concurriese en solitario a las elecciones municipales, la asamblea local de la federación de izquierdas ha acordado no concurrir a las elecciones, como ha avanzado La Voz de Alcalá. "Nos intentan imponer condiciones con las que no estamos de acuerdo", expone Nadia Ríos alertando de que aprecia "fines más económicos que políticos" y que para la citada lista conjunta afronta la presencia de personas en las que no puede "confiar" y que incluso no contarían con nexos con Alcalá.

Nadia Ríos ha lamentado la situación, sobre todo cuando IU "tenía media campaña hecha", insistiendo en que ya que las estructuras de IU no permiten según indica que la asamblea local promueve su candidatura en solitario, la única opción sería que la coordinadora andaluza de la federación de izquierdas permitiese finalmente tal extremo, dadas sus competencias en el caso de municipios de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Alcalá de Guadaíra.