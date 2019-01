IU avisa que el informe de Oxfam sobre la pobreza obliga a "cambiar el modelo productivo y acciones sociales"

Publicado 21/01/2019 16:25:34 CET

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ante el informe de Oxfam Intermón que avisa de que en España una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y aún no ha salido de dicha situación, el coordinador de IU en la provincia de Sevilla, Manuel Lay, ha avisado de que las instituciones no pueden "seguir haciendo políticas que sólo benefician a los más ricos, mientras la desigualdad y la pobreza siguen creciendo".

Según Lay, de dicho informe se desprende que "no sólo somos el cuarto país más desigual de la UE, si no que, tras Bulgaria, somos el segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas ha aumentado más. Mientras que en 2008 el 10% de los hogares más ricos contaban con 9,7 veces más ingresos que el 10% de los más pobres, en 2017 tienen 12,8 veces más", ha aseverado.

Tal extremo, a su juicio, confirma "la necesidad de un cambio urgente en las políticas que se están realizando, ya que el año pasado aumentaron en 16.500 los hogares en los que no entraba ningún tipo de ingreso, alcanzando los 617.000".

"No se puede consentir que la crisis haya servido para hacer a los ricos más ricos, mientras la mayoría de la población sufre las consecuencias y no encuentra una salida, mientras se incrementa el número de familias que no tienen ningún ingreso", ha indicado, demandando "un cambio del modelo productivo y actuaciones sociales y laborales que pongan freno a esta lamentable situación".