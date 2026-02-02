IU califica de "insostenible" la situación de las líneas de Tussam por el Polígono Sur de Sevilla

Archivo - Autobús del servicio municipal en el centro de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha calificado este lunes de "insostenible" la situación de los desvíos de las líneas de Tussam por el barrio de Polígono Sur.

El partido ha mantenido una reunión con la asociación de vecinos Esperanza Sur y la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla. Según han traslado ambas entidades, desde febrero del año pasado los recortes en las líneas 30, 31, 32 y A5 "no han dejado de incrementarse, hasta el punto de que ya no hablamos solo de paradas suprimidas, sino de autobuses que directamente no entran en el barrio, finalizando recorrido en Ronda de la Oliva o en la zona del parque Celestino Mutis".

Esta situación "deja sin servicio a amplias" zonas de Martínez Montañés, Murillo, Antonio Machado o Letanías, "obligando a muchas familias a caminar entre 20 y 30 minutos para llegar a casa, con especial impacto en personas mayores, menores y quienes tienen movilidad reducida".

Sánchez ha señalado que es "gravísimo que el Ayuntamiento haya normalizado que un barrio entero reciba un servicio de transporte público claramente inferior al del resto de la ciudad, creando una Sevilla de primera y otra de segunda".

El concejal de IU ha pedido al alcalde "una intervención inmediata y coordinada, recordando que a día de hoy ni se ha ofrecido una solución estable ni se ha convocado una reunión con la población afectada", pese a la gravedad del problema". En este sentido, Sánchez ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones vecinales y reclama el restablecimiento "inmediato y completo" de los recorridos habituales de las líneas 30, 31, 32 y A5.

"No es admisible que un barrio ya golpeado históricamente sea castigado además con la desconexión del transporte público", ha afirmado, al mismo tiempo que ha indicado que llevará este asunto a las "instancias municipales necesarias hasta que el Gobierno local garantice un servicio digno, regular y seguro para el Polígono Sur".