IU califica de "paso peligroso" que el Ayuntamiento de Sevilla haya aceptado las enmiendas de Vox a los presupuestos

Archivo - El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez. - IU - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha lamentado este lunes el "entreguismo del Gobierno municipal" tras la celebración de la Comisión de Hacienda, en la que han salido adelante 16 de las enmiendas presentadas por VOX al presupuesto municipal para 2026.

El concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha calificado lo ocurrido como "un paso muy peligroso". "No estamos ante una negociación técnica ni presupuestaria, sino ante una cesión política clara que tiene consecuencias directas sobre los derechos de la ciudadanía", ha afirmado según una nota remitida por el partido.

Este lunes, el alcalde, José Luis Sanz, ha indicado que está negociando con Vox tras aceptar 16 de las enmiendas presentadas por el grupo para las cuentas. El primer edil ha fijado el viernes 19 de diciembre como la fecha para el Pleno que aborde la cuestión. Ambos partidos ya cerraron un acuerdo de presupuestos el pasado año.

IU ha indicado que algunas enmiendas aprobadas de VOX "se sostienen a costa de recortes en partidas ya muy debilitadas, especialmente en igualdad, el Servicio de la Mujer y la cooperación al desarrollo, ámbitos que resultan incómodos para la extrema derecha y que vuelven a ser utilizados como moneda de cambio".

"Se recorta en políticas de igualdad, en programas de apoyo a las mujeres y en cooperación internacional para financiar propuestas cargadas de ideología reaccionaria, algunas de ellas sin una justificación social real, como la oficina antiaborto y otras claramente orientadas a desmantelar avances en derechos", ha señalado Sánchez.

Izquierda Unida ha anunciado que "analizará en profundidad" todas las enmiendas y transaccionales aprobadas, y que seguirá denunciando públicamente "las barbaridades que se pretenden colar en el presupuesto". "Sevilla necesita presupuestos que refuercen los servicios públicos y los derechos, no que los sacrifiquen para garantizar mayorías a cualquier precio", ha concluido Ismael Sánchez.