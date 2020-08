IU insta a Salud a recuperar la atención primaria presencial y "descongestionar las urgencias" en Sevilla

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez ha trasladado al Parlamento las "numerosas quejas ciudadanas de más de una treintena" de municipios a raíz de los "cambios realizados por la Junta" en la atención primaria y

que supone un "claro perjuicio" para el tratamiento de pacientes y detención de

positivos en Covid.

Sánchez ha urgido a la Consejería de Salud a recuperar la atención primaria

presencial y descongestionar las urgencias de "los pocos centros de salud que las

mantienen" ante la situación "insostenible" que vive la población sevillana a la hora de

acudir a sus ambulatorios.

En un comunicado, la formación de izquierdas recoge las numerosas quejas

ciudadanas en las últimas semanas a raíz de los cambios en la atención primaria y

que supone un claro perjuicio para el tratamiento de enfermedades, sean puntuales,

crónicas o de urgencia, además de hacerse un uso ineficiente de los recursos del

Servicio Andaluz de Salud.

En este sentido, Sánchez ha alertado de falta de personal y sobrecarga de trabajo de los equipos de atención primaria, "con muchas patologías crónicas que no se están atendiendo o patologías no urgentes pero sí no demorables que ni siquiera obtiene respuesta telefónica desde el centro de salud al estar colapsado".

El dirigente de IU ha mostrado el apoyo de su formación a todas las iniciativas

ciudadanas que se están organizando en la provincia en defensa de la sanidad pública ante el "desmantelamiento" emprendido por la Junta.

Por último, el parlamentario ha solicitado al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que escuche las demandas de la población, "que son las que señalan la solución", como es el refuerzo del personal de los centros de atención primaria, "tanto de personal de atención sanitaria como auxiliar y la recuperación de las urgencias 24 horas en aquellos centros que ha sido suprimida".