IU lleva al Pleno de Sevilla una propuesta para respaldar "la recuperación de la sanidad pública andaluza"

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha anunciado la presentación en el Pleno municipal de este jueves de una propuesta de apoyo a la Proposición de Ley para la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía, impulsada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y avalada por 57.000 firmas ciudadanas.

La iniciativa que lleva el Grupo Municipal Con Podemos-IU al Pleno "reclama el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la defensa y fortalecimiento de la sanidad pública andaluza, así como el respaldo institucional a la tramitación urgente de esta Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Andalucía".

Sánchez ha señalado que "la sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de años de infrafinanciación, recortes y un modelo que ha favorecido el trasvase de recursos al sector privado, debilitando la atención primaria y deteriorando la calidad asistencial".

El concejal de IU ha asegurado que en Sevilla esta situación "se traduce en problemas concretos que afectan directamente a los barrios". En este sentido, ha criticado "el cierre de consultas de pediatría en zonas como Torreblanca, San Jerónimo, Pino Montano o Amate; centros de salud cerrados por la tarde durante el verano; colas en los puntos de urgencia de madrugada; saturación en el distrito Este; y el cierre del centro de enfermedades de transmisión sexual en un contexto de aumento de las ETS".

Asimismo, ha advertido de la "infrautilización del hospital militar, con plantas cerradas y sin una UCI plenamente operativa, mientras hospitales de referencia soportan una enorme presión asistencial". "No es de recibo que haya recursos públicos infrautilizados mientras profesionales y pacientes sufren listas de espera y sobrecarga", ha afirmado.

La propuesta que defenderá IU en el Pleno recoge tres acuerdos fundamentales. Por un lado, "el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz; el apoyo expreso a la Proposición de Ley promovida por las Mareas Blancas; y la solicitud a la Mesa del Parlamento de Andalucía para que la iniciativa sea tramitada con carácter de urgencia y pueda culminar su recorrido en la presente legislatura".

Sánchez ha subrayado que "no tramitar esta iniciativa sería un desprecio a la participación ciudadana y un mensaje muy preocupante para las miles de personas que han ejercido su derecho democrático firmando en defensa de la sanidad pública".

"El derecho a la salud no puede depender del código postal ni de la capacidad económica de cada cual. Desde Izquierda Unida vamos a seguir defendiendo una sanidad pública, universal y de calidad para todos y todas. La salud no es un negocio, es un derecho", ha concluido el edil.