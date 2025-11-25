IU pide al alcalde de Sevilla que desconvoque el Pleno extraordinario de este miércoles sobre la Policía Local

Archivo - El concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, en el Salón de Plenos, en una foto de archivo. - PODEMOS-IU - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha pedido este martes al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que desconvoque el Pleno extraordinario de este miércoles que va a abordar el plan de navidad junto con el reconocimientos de crédito y pagos de horas extras de la Policía Local.

En una nota remitida por el partido, Sánchez ha señalado que existen informes "demoledores" de la Intervención General sobre la "reiterada ausencia de autorización previa, del incumplimiento de los procedimientos de control del gasto y de la improcedencia de reconocer obligaciones tramitadas de manera irregular". Si reconoce que no puede saltarse la ley, lo responsable es frenar esta chapuza", ha afirmado.

Esta respuesta llega después de las palabras del alcalde sobre la situación de los agentes este lunes durante el acto institución de celebración del cuerpo. Sanz aseguró que está "obsesionado con seguir incrementando la plantilla y las condiciones laborales" pero que se encuentra "limitado" por la disponibildad económica y la ley. "Ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la Ley", afirmó.

En este sentido, Sánchez ha indicado que la situación de la Policía Local se debe a la "desorganización, falta de previsión e improvisación permanente" del Gobierno municipal. A su juicio, la solución "no es traer al Pleno expedientes irregulares, sino abrir un proceso serio para corregir los errores, garantizar la seguridad jurídica y poner orden en la planificación de Policía Local y Bomberos".

Asimismo, ha pedido al alcalde que "abandone la estrategia de tensión" y "abra un marco de diálogo" con los grupos de la oposición y los servicios público. Unas negociaciones que tengan como objetivo "regularizar los procedimientos, evitar nuevos reparos y garantizar que las horas extraordinarias se autoricen siempre antes de su realización, como establece la normativa".

Este miércoles está previsto que se celebre el Pleno extraordinario después de que durante la última sesión ordinaria se retirara los dos puntos en referencia a la Policía Local. La decisión, tomada por el Gobierno municipal, se anunció tras el debate del abono de las horas extras en el que la oposición, incluido Vox, señaló la "mala gestión" del Consistorio.

El reconocimiento de crédito para el abono de la productividad y las horas extraordinarias de los agentes de la Policía Local tiene un valor de casi cinco millones de euros. El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, reconocía que "hay un problema con la ley de techo de gasto" y el aumento en el número de eventos que tienen que cubrir los efectivos. Ante esto, afirmó que "por encima de todo está la seguridad de los vecinos"