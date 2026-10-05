IU reclama al alcalde de Sevilla la retirada del azulejo del Cerro del Águila que homenajea al cardenal Ilundáin

Azulejo donde consta el nombre del cardelan Illundain - IU SEVILLA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al alcalde, José Luis Sanz, que proceda a la retirada o modificación del azulejo recientemente inaugurado en el Cerro del Águila con motivo del centenario de la bendición de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en el que figura expresamente el nombre del cardenal arzobispo de Sevilla Eustaquio Ilundáin y Esteban.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la propia documentación divulgativa sobre memoria histórica publicada por el Ayuntamiento de Sevilla señala que "Ilundáin fue informado previamente por Queipo de Llano de sus intenciones golpistas y que posteriormente suscribió la Carta colectiva del episcopado español de julio de 1937", a la vez que otras fuentes históricas documentan su participación, ya iniciada la Guerra Civil, en actos junto a las autoridades surgidas de la sublevación.

En este sentido, Sánchez ha considerado que resulta necesario que el Ayuntamiento revise de inmediato la adecuación de este elemento a la legislación vigente en materia de memoria democrática y ha anunciado que trasladará el asunto a la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno municipal.

Asimismo, ha descartado cuestionamiento hacia la del centenario de la capilla ni a la importancia que tiene la Hermandad del Cerro para su barrio, pero ha cuestionado que, en 2026 y con participación institucional del alcalde de Sevilla, se coloque una nueva placa en el espacio público "manteniendo una mención honorífica a una figura vinculada al apoyo institucional de la Iglesia a los sublevados".

En esta línea, IU ha señalado que el artículo 35 de la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática incluye entre los elementos contrarios a la memoria democrática determinadas placas y menciones conmemorativas vinculadas a la sublevación militar y la dictadura, y establece que las administraciones públicas deberán adoptar las medidas oportunas para su retirada cuando concurran los supuestos previstos en la norma, de manera que la ley contempla igualmente los elementos situados en edificios privados o religiosos cuando tengan proyección sobre un espacio o uso público.

Por este motivo, Sánchez ha reclamado al alcalde que solicite un informe jurídico e histórico sobre el azulejo y promueva su retirada o sustitución por otro que recuerde el centenario de la capilla sin la referencia al cardenal Ilundáin.

Para el portavoz de IU, este episodio debe servir también para abordar la situación de otros elementos del espacio público sevillano cuya compatibilidad con la legislación de memoria democrática ha sido cuestionada por entidades memorialistas, entre ellos la propia avenida Cardenal Ilundáin.

"Se puede recordar la historia del Cerro del Águila y celebrar los cien años de su capilla sin convertir una referencia histórica en un reconocimiento público. Sevilla tiene una obligación legal y democrática con la memoria de quienes padecieron la represión y el Ayuntamiento debe actuar con rigor", ha concluido Sánchez.