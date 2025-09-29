IU Sevilla advierte del "colapso" del sistema VioGén tras el asesinato de una mujer en Sevilla Este: "urge una reforma"

Portal en la calle Tigris 2, donde se ha producido el asesinato de una mujer. A 28 de septiembre de 2025, en Sevilla. Fotografiado este domingo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Sevilla ha advertido este lunes de que, a su juicio, el asesinato a una mujer en Sevilla Este ocurrido este fin de semana es muestra del "colapso del sistema VioGén y la urgencia de una reforma feminista integral", dado que, según confirmó este domingo el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la víctima "tenía expediente abierto" en el sistema VioGén por episodios previos de violencia, aunque "no consta la existencia de denuncias previas".

Según ha enmarcado el partido en una nota, la formación ha instado en pasadas ocasiones a "revisar y actualizar" el sistema VioGén, incorporando nuevos criterios de riesgo y nuevos tipos de violencia.

"Desde IU Sevilla hacemos un llamamiento urgente al Gobierno, a las administraciones andaluzas y municipales, y a los poderes judiciales para que dejen de parchear un sistema agotado, y se comprometan con una reforma estructural feminista que garantice vida y seguridad para todas", ha apostillado.

IU ha argumentado en este sentido que los algoritmos del VioGén "no contemplan correctamente" factores como violencia sexual, amenazas, control económico, acoso digital, ni violencia vicaria, por lo que reclaman precisamente incorporar esos ítems.

"No basta con reformar el VioGén: necesitamos un pacto feminista que ponga en el centro la vida de las mujeres, derribe las inercias machistas y obligue a las instituciones a reconocer sus fallos y repararlos", ha concluido la formación.