IU Sevilla advierte de que delegada del Distrito Sur "incumple" los acuerdos de la Junta Municipal: "es un desprecio"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mantenido un encuentro con entidades vecinales y sociales del Polígono Sur en las que, según ha asegurado, han trasladado el "incumplimiento reiterado de los acuerdos alcanzados" en la Junta Municipal del Distrito Sur por parte de la delegada del distrito, Blanca Castalver (PP), lo que el grupo ha tildado de "desprecio" a la participación ciudadana.

Según ha informado el partido en una nota, las entidades han enmarcado además que el Consejo de Transparencia de Andalucía ha instado al Ayuntamiento de Sevilla a cumplir con la normativa, señalando que no se están publicando las actas ni los acuerdos adoptados en las Juntas Municipales de Distrito, tal y como establece el reglamento municipal y la legislación vigente.

Asimismo, IU ha señalado la "ausencia" de diálogo de la Delegada del Distrito con el tejido vecinal y ha identificado como ejemplo reciente el de la Velá del Distrito Sur, que se celebrará en pocos días y de la que, según ha asegurado, aún las asociaciones no tienen ninguna información ni sobre programación ni sobre organización.

Por todo ello, Izquierda Unida ha anunciado que exigirá en el Pleno municipal "que se respeten los acuerdos de las Juntas Municipales de Distrito, se publiquen las actas y se garantice la transparencia y la participación vecinal en todos los procesos".