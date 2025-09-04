IU Sevilla advierte de "deterioro" del servicio de autobuses interurbanos y reclama al Consistorio "mejoras inmediatas"

Archivo - El portavoz de Con Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. Imagen de archivo. - IU - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida(IU) ha alertado este jueves del "grave deterioro" del servicio público de autobuses que conecta Sevilla con la provincia y otras capitales andaluzas, un problema que, según ha asegurado, "afecta cada día a miles de personas", por lo que ha reclamado al Gobierno local "mejoras inmediatas, garantizando una estación de autobuses que cumpla su función como nodo de transporte público de calidad".

La formación ha señalado en una nota que el servicio "acumula cancelaciones, retrasos, falta de frecuencias y vehículos en mal estado, con constantes averías, deficiencias en la limpieza y carencias en el mantenimiento", al tiempo que ha apuntado a "la escasez de personal y la falta de planificación que sufre el sistema desde hace años".

En este sentido, el portavoz municipal, Ismael Sánchez, ha indicado que "cada día las quejas de usuarios se multiplican" y ha acusado a la Junta de Andalucía de retrasos en la llegada del plan de transporte.

Según ha detallado el partido, la situación es "especialmente grave" en horarios como las tardes y noches, donde las conexiones entre Sevilla y otras ciudades resultan "claramente insuficientes".

Además, ha señalado que la estación de autobuses Plaza de Armas "en lugar de ser un espacio cómodo y seguro para los pasajeros, se ha convertido en una auténtica cochera improvisada para el tranvía de Alcalá de Guadaíra, donde se estacionan máquinas y vehículos a costa del confort y el bienestar de quienes esperan sus autobuses".

Por último, ha exigido a las administraciones explicaciones claras sobre el destino de los fondos invertidos en las obras de la estación y ha reclamado la retirada de los convoyes del tranvía, sustituyéndolos por un refuerzo de mobiliario como asientos y zonas de espera "dignas".