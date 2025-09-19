IU Sevilla advierte de "falta" de publicidad e "insuficiencia" de ayudas a negocios por las obras de línea 3 de metro

Archivo - El portavoz del grupo municipal con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. Imagen de archivo. - IZQUIERDA UNIDA. - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha criticado la reciente convocatoria de subvenciones municipales destinadas a los establecimientos afectados por las obras de la línea 3 del metro, publicada en el mes de agosto "con una absoluta falta de publicidad que ha provocado que prácticamente nadie se haya enterado", cuyo plazo de solicitud finaliza este viernes.

Sánchez ha señalado en una nota de prensa que la medida resulta "claramente insuficiente para paliar las dificultades que atraviesan comercios, bares y pequeños negocios", al tiempo que ha apostillado que los negocios "llevan meses soportando los efectos de unas obras que, aunque necesarias, están repercutiendo gravemente en la actividad económica de los barrios afectados".

Izquierda Unida ha reclamado así al Ayuntamiento que amplíe los plazos, mejore las cuantías y dé la "máxima publicidad" a este tipo de convocatorias, garantizando que todas las personas interesadas puedan acceder en igualdad de condiciones.