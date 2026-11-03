IU Sevilla advierte de la "falta de regularización" de los salarios de más de 250 trabajadores del IMD desde el 2010

Ismael Sánchez (IU) con representantes sindicales del IMD en Sevilla - IU

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido de la "situación insostenible" que atraviesa la plantilla del Instituto Municipal de Deportes (IMD), dada la "falta de regularización salarial que afecta a 252 trabajadores y trabajadoras del organismo municipal".

Ello, tras mantener una reunión con representantes de las secciones sindicales de CCOO, UGT, CGT y CSIF.

En un comunicado, Sánchez ha alertado de que, según denuncian los representantes sindicales, desde el año 2010 se arrastra una "situación de falta de adecuación de las retribuciones a lo establecido en el convenio colectivo, sin que los distintos gobiernos municipales hayan dado una solución definitiva".

"Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que llevan años reclamando algo tan elemental como cobrar lo que les corresponde. No están pidiendo privilegios, están exigiendo que se cumpla su convenio colectivo y se respeten sus derechos laborales", ha señalado.

De hecho, según ha indicado el conjunto, esta situación ha motivado la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha requerido a la dirección del IMD la documentación salarial de los últimos cuatro años, en una investigación que, según la representación sindical, alcanza aproximadamente las 14.000 nóminas.

"Es difícil explicar que haya dinero para incrementar de manera extraordinaria el gasto en alta dirección mientras 252 trabajadores y trabajadoras siguen esperando que se regularicen sus salarios. El Gobierno de José Luis Sanz tiene que explicar cuáles son sus prioridades y por qué no ha resuelto esta situación", ha manifestado Sánchez.