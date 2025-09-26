IU Sevilla critica el "abandono" del Parque de María Luisa y reclama un plan integral de rehabilitación

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) - El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha visitado el Parque de María Luisa acompañado de vecinos de la zona y de usuarios habituales de este espacio verde, quienes le han trasladado "numerosas quejas" sobre su actual estado y gestión.

Durante el recorrido, se constató que el parque presenta "problemas graves de mantenimiento, accesibilidad y limpieza", así como una "evidente falta de planificación en su uso y conservación", manifiesta la formación en una nota de prensa que destaca que uno de los asuntos "más señalados" fue el de las cancelas y accesos.

Actualmente, muchas permanecen cerradas sin justificación, lo que limita la movilidad peatonal y dificulta incluso la entrada de vehículos de emergencia. Los asistentes reclamaron que todas estén abiertas en el horario establecido y que se adapten a las necesidades de seguridad y accesibilidad.

También se puso de manifiesto la existencia de edificios y espacios infrautilizados, como antiguos pabellones o dependencias que permanecen en desuso. Para IU, esta situación supone una pérdida de oportunidades para dotar al parque de contenidos culturales, educativos y sociales que lo conviertan en un verdadero espacio central para la ciudad.

"Los usuarios insistieron además en la insuficiencia de los servicios públicos. Los aseos son escasos y presentan deficiencias de mantenimiento, faltan fuentes de agua en buen estado y el mobiliario disponible no responde a las necesidades de las personas mayores o con movilidad reducida, que en muchos casos se sienten desplazadas del parque".

IU ha remarcado también la falta de señalización, la vegetación que invade las sendas, los tramos que se encharcan y la escasa iluminación hacen que su uso resulte incómodo e inseguro, pese a ser una de las actividades deportivas más practicadas en el parque. Otro de los problemas señalados fue el relacionado con los coches de caballos y el tráfico interno. "Las zonas de parada presentan un estado de descuido y malos olores, mientras que el paso continuado de carruajes deteriora el asfalto".

"A ello se suma la presencia de numerosos vehículos autorizados que circulan a velocidades inadecuadas, comprometiendo la seguridad de los usuarios". Izquierda Unida también rechaza "de manera rotunda" la propuesta de adoquinar los viales interiores del parque, ya que esta medida "dificultaría la accesibilidad universal y haría más incómodo el tránsito para personas mayores, familias con niños o quienes utilizan movilidad personal".

Ismael Sánchez subrayó que el Parque de María Luisa, "pulmón verde" de Sevilla, "no puede seguir abandonado a la lógica del turismo y los espectáculos, sino que debe ser un parque vivo y útil para los sevillanos y sevillanas todos los días del año".

El concejal de IU se comprometió a llevar estas demandas al Pleno municipal y a reclamar al gobierno un plan integral de rehabilitación, mantenimiento y dinamización del Parque de María Luisa, que ponga en el centro a la ciudadanía y lo prepare también para la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana.