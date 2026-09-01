IU Sevilla se desmarca del "acto del alcalde" sobre Ceuta: "La solidaridad no puede convertirse en propaganda del PP"

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez, en una intervención plenaria, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha anunciado que su formación no participará este miércoles, 2 de septiembre, en la convocatoria realizada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), en relación con la situación que atraviesa Ceuta.

En un comunicado, Sánchez deja claro que esta decisión "no supone, en absoluto, una falta de solidaridad con Ceuta". "Nuestra solidaridad con el pueblo ceutí es inequívoca. Precisamente porque la situación es extraordinariamente grave creemos que merece una respuesta institucional seria, humanitaria y consensuada, y no una convocatoria construida sobre el marco político y propagandístico que el Partido Popular está intentando extender por todos los ayuntamientos", señala.

El portavoz municipal de IU recuerda que la tragedia ocurrida en Ceuta desde el pasado 30 de julio ha provocado la muerte de al menos 141 personas intentando alcanzar territorio español. "No podemos participar de declaraciones y escenificaciones en las que se habla de avalanchas, fronteras, soberanía o despliegues policiales, pero se olvida nombrar a quienes han perdido la vida. Antes que números o amenazas, estamos hablando de seres humanos", afirma.

Para Sánchez, una respuesta democrática a lo ocurrido debe tener también como prioridad absoluta la situación de los niños y niñas que han llegado sin protección familiar. "Resulta incomprensible hablar de solidaridad con Ceuta y guardar silencio sobre los menores. Son niños y niñas con derechos, no un problema de orden público ni una moneda de cambio entre administraciones".

IU rechaza, además, que la respuesta a una emergencia humanitaria se centre fundamentalmente en la militarización de la frontera o en reclamar devoluciones automáticas. "Quienes puedan necesitar protección internacional tienen derecho a que su situación sea estudiada individualmente y con todas las garantías. La legalidad no permite convertir las devoluciones masivas en una consigna política", explica.

El portavoz de IU señala también la "enorme contradicción" existente en el discurso del Partido Popular cuando exige solidaridad con Ceuta mientras comunidades autónomas gobernadas por el propio PP se resisten a asumir su responsabilidad en la acogida.

"Solidaridad significa compartir responsabilidades. Ceuta no puede soportar sola durante meses una presión de estas características. Andalucía y el resto de comunidades autónomas tienen que participar en la acogida y, muy especialmente, en la protección de los menores. No se puede pedir solidaridad desde Sevilla y negarla después cuando toca poner recursos y plazas de acogida encima de la mesa", defiende.

"SEÑALAR TAMBIÉN A MARRUECOS"

Izquierda Unida considera igualmente imprescindible exigir responsabilidades al Reino de Marruecos por su actuación y por la utilización de los movimientos migratorios como mecanismo de presión política.

"Nos llama poderosamente la atención que algunos quieran desplegar toda su contundencia contra las personas que cruzan la frontera y prácticamente ninguna contra Marruecos. Hay que confrontar con quien utiliza a seres humanos como instrumento de presión, no con las propias personas migrantes", asegura Sánchez.

IU sostiene que defender los derechos humanos es perfectamente compatible con defender la soberanía española y exigir firmeza ante cualquier injerencia exterior.

Así, desde IU se defiende una posición alternativa basada en la solidaridad con el conjunto de la población de Ceuta; el recuerdo y la dignidad de las personas fallecidas; la protección de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; la atención prioritaria a los niños y niñas sin protección familiar; la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas; la exigencia de responsabilidades a Marruecos; y el esclarecimiento de los posibles fallos de información y coordinación previos a la crisis, concluye el comunicado.