IU Sevilla exige una actuación integral en la calle Olivar de la Reina y afea el abandono de la zona de Rondasol

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al Gobierno municipal del PP una intervención "integral, urgente y planificada" en la calle Olivar de la Reina, una demanda "histórica" de los vecinos de Rondasol, que llevan años recriminando el abandono de este entorno.

En una nota remitida por el partido, Sánchez ha explicado que la calle presenta un deterioro generalizado que "afecta directamente a la seguridad y a la calidad de vida del vecindario". En concreto, ha señalado que es "una vía que solo cuenta con una papelera, algo completamente insuficiente para el tránsito que soporta", a lo que se suma un acerado en "muy mal estado, con baldosas rotas, desniveles y socavones que provocan caídas y accidentes de manera recurrente, especialmente entre personas mayores".

Al hilo, el edil de IU ha afeado igualmente que el asfalto se encuentra en condiciones "lamentables", con baches y superficies irregulares "que afectan a la circulación y que han provocado accidentes". Por otro lado, en cuanto a los contenedores de residuos, Sánchez ha subrayado que necesitan ser sustituidos "de forma urgente", puesto que su estado actual impide un uso adecuado y "agrava los problemas de limpieza".

Asimismo, a esta situación se suma la "falta de limpieza generalizada", especialmente tras la celebración del mercadillo, quedando la calle "en un estado indigno para unos vecinos que pagan sus impuestos y exigen unos servicios municipales a la altura". Por ello, IU solicitará formalmente al Gobierno municipal que incluya esta actuación en un plan de mantenimiento urbano y que establezca un calendario de ejecución inmediato atendiendo a las prioridades de seguridad y habitabilidad.

Además, Sánchez ha reclamado una intervención urbanística al inicio de la calle, en la zona que conecta con la Avenida de Hytasa, para la creación de una plaza como espacio de esparcimiento y convivencia vecinal, ya que "se necesitan zonas dignas donde relacionarse, donde poder sentarse, pasear o simplemente disfrutar de un entorno cuidado". En este sentido, ha concretado que "este espacio tiene potencial y el Ayuntamiento debe aprovecharlo para mejorar la vida de la gente".

En concreto, en un apartado específico, Sánchez ha recriminado la situación del bulevar de la Ronda del Tamarguillo, que refleja también "el abandono de los espacios públicos en esta zona de la ciudad". Según el concejal, el bulevar presenta "un estado lamentable, con una evidente falta de limpieza y mantenimiento, un carril bici muy utilizado lleno de grietas, ausencia de bancos y zonas de descanso, así como una iluminación insuficiente que afecta a la seguridad y al uso cotidiano del espacio".

Al respecto, ha considerado como "inaceptable" que un bulevar de uso diario para cientos de personas esté en esta situación, y ha precisado que el Consistorio "tiene la obligación de mantener y cuidar lo que ya existe, y aquí claramente no lo está haciendo".

De esta forma, Sánchez ha concluido alertando de la situación de "abandono generalizado" que sufre la zona de Rondasol y ha insistido en la necesidad de una actuación integral y planificada, que incluya mejoras en aceras, asfalto, alumbrado, mobiliario urbano, limpieza y espacios públicos, puesto que los vecinos de Rondasol "llevan demasiado tiempo esperando". "Pedimos que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y garantice un barrio digno, seguro y bien mantenido. Es hora de actuar", ha finalizado el concejal.