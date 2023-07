IU Sevilla pide a Sanz que "garantice la estabilización" de las administrativas de los Centros de Atención a la Mujer

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Con Andalucía --confluencia liderada por Podemos e IU--Ismael Sánchez ha solicitado este miércoles al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que "se comprometa a garantizar" la continuidad de todas las auxiliares administrativas de los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), tras una reunión que ha mantenido con profesionales de este "importante servicio municipal", al considerar que el último concurso de procedimiento selectivo para la provisión de 56 plazas "no ha logrado el objetivo".

"Hablamos de unas personas que llevan más de diez años ocupando el mismo puesto sin haber tenido opción de conseguir su plaza puesto que el Ayuntamiento no ha convocado las oposiciones correspondientes y que pueden verse en la calle de la noche a la mañana", señalala formación en una nota de prensa.

Para Sánchez, se trata de un caso de "justicia social": "las trabajadoras no pueden pagar las consecuencias de una situación que ellas no han creado", ha manifestado el concejal de IU. En este sentido, la convocatoria para la "supuesta estabilización no ha tenido en cuenta las circunstancias específicas que cada interina desempeña, como tampoco la normativa nacional cuya Ley 20/2021 de 28 de diciembre es clara a la hora de manifestar que las administraciones públicas deben convocar procesos para cubrir plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal y de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, como es el caso según el dirigente de IU".

"La cuestión es sencilla, quien está se queda, ha reivindicado Sánchez, que asegura que estamos hablando de estabilizar a personas, trabajadoras que llevan años de servicio público y que no pueden ser tratadas sin sensibilidad alguna, como si fueran un número".

Por este motivo, el concejal ha pedido a Sanz que "dé certidumbre" a todas las profesionales interinas que ahora mismo están en la plantilla de los CIAM. "Lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo dice la normativa vigente estatal y lo dice el sentido común", ha concluido Sánchez.