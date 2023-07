IU Sevilla pide a Sanz que no apoye el nombre de 'presidente Calvo Sotelo' para un colegio: "No blanquee el franquismo"

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha solicitado este lunes que, "en cumplimiento de la ley de la Memoria Histórica y en aras a la dignificación de la democracia", el Ayuntamiento de Sevilla "no blanquee el fascismo emitiendo un informe favorable al cambio de denominación del colegio Calvo Sotelo por presidente Calvo Sotelo".

"Calvo Sotelo es una figura relacionada con el franquismo. Es un disparate democrático educar a nuestros hijos transmitiéndoles valores de respeto y libertad en un centro educativo público que lleva el nombre de una persona que atentó contra dichos valores como ministro de la dictadura", ha sostenido el concejal de la confluencia Podemos-IU Ismael Sánchez en una nota de prensa.

El edil ha criticado que "para burlar la Ley", el centro prevé pasar a denominarse "presidente Calvo Sotelo", haciendo referencia a su papel político en los años 1981-1982 y "obviando su pasado franquista". "De ser así, estaríamos hablando de un fraude democrático, de un maltrato a la Ley de Memoria y de un blanqueamiento del fascismo", ha afeado el dirigente de Izquierda Unida.

Ante esto, Sánchez ha pedido al Ayuntamiento que no emita un informe favorable sobre el asunto, al entender que "una administración pública no puede mantener vinculación fascista y mucho menos en lo relativo a la educación". "El alcalde José Luis Sanz no puede amparar nombres franquistas en los colegios de la ciudad de Sevilla", ha concluido.