IU Sevilla reclama que el futuro bulevar de Pino Montano afectado por el metro se diseñe con participación vecinal

Archivo - Imagen de las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla en la Ronda Urbana Norte, en foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida llevará a la Junta Municipal del Distrito Norte una moción para reclamar que la recuperación del bulevar de las calles Agricultores y Mar de Alborán, en Pino Montano, afectado por las obras de la línea 3 del metro, se realice contando con participación de vecinos y entidades sociales.

La iniciativa, impulsada por la representante de la formación en la Junta Municipal del Distrito Norte, Vicky Hernández, plantea aprovechar esta transformación urbana para construir un espacio "más verde, accesible, inclusivo y adaptado a las necesidades del barrio", señala la formación en una nota de prensa.

"Las obras del metro deben ser también una oportunidad para mejorar nuestros barrios. No podemos limitarnos a recuperar lo que había antes, sino que debemos aprovechar para ganar arbolado, sombra, espacios infantiles y zonas de convivencia, especialmente en una ciudad como Sevilla, donde las altas temperaturas hacen imprescindible repensar el espacio público", ha señalado el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez.

Por su parte, Vicky Hernández ha defendido que "el futuro bulevar no puede diseñarse desde un despacho y a espaldas del vecindario. Son las personas que viven en estos barrios quienes mejor conocen sus necesidades y quienes deben tener voz en las decisiones sobre este espacio".

La moción propone realizar una consulta previa a las entidades asociativas del distrito y someter posteriormente el proyecto al Consejo Territorial de Participación Ciudadana y a la Junta Municipal del Distrito Norte para su debate, posibles modificaciones y propuesta de aprobación.

IU también considera necesario garantizar que el diseño facilite la salida y operatividad del parque de bomberos existente en la zona, una cuestión que ya ha sido abordada anteriormente en el distrito.