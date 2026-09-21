IU Sevilla reclama una reestructuración integral del modelo de limpieza de Lipasam y recuperar el barrendero de barrio

Reunión del portavoz de IU Sevilla, Ismael Sánchez, con representantes de la sección sindical de CCOO en Lipasam - IU SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado una reestructuración integral del modelo de limpieza de Lipasam, además de recuperar el barrendero de barrio tras una reunión mantenida con representantes de la sección sindical de CCOO en la empresa para analizar la situación de la empresa municipal, las condiciones en las que se presta el servicio y, especialmente, los problemas que continúa presentando la limpieza viaria en numerosos barrios de Sevilla.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, consideran necesaria una reestructuración integral del servicio de limpieza viaria, que permita adaptar los recursos a las necesidades reales de cada zona y superar un modelo que, "genera importantes diferencias entre el centro y las zonas de mayor afluencia turística y el resto de barrios de la ciudad". "No puede consolidarse una Sevilla a dos velocidades, con un modelo prácticamente 24 horas al día, siete días a la semana, en determinados espacios turísticos, mientras muchas barriadas perciben que la limpieza ordinaria resulta insuficiente", ha afirmado.

En este sentido, Sánchez ha señalado que "uno de los principales problemas que tiene actualmente nuestra ciudad es la limpieza, y particularmente la limpieza de nuestras calles y barrios", y ha defendido la necesidad de abrir un debate profundo sobre el modelo de gestión y organización del servicio.

Asimismo, ha afeado que a pesar de que Lipasam ha contado en 2026 con un presupuesto de 150 millones de euros, el mayor de su historia, acompañado durante los últimos años de un importante incremento de maquinaria, vehículos y plantilla, "seguimos encontrándonos una Sevilla que presenta graves problemas de limpieza". "Una parte fundamental de la respuesta está en el modelo de gestión, en la planificación y en la organización de los recursos", ha añadido.

En esta línea, ha defendido la necesidad de recuperar un verdadero modelo de limpieza de barrio y la figura del barrendero de referencia, con sectores estables, conocimiento del territorio y una relación cotidiana con vecinos, comerciantes y entidades de cada zona. "El barrendero de barrio no es simplemente una persona que limpia una calle, es un trabajador que conoce su sector, sabe dónde aparecen recurrentemente los problemas, conoce a los vecinos y comerciantes y puede detectar rápidamente las necesidades", una vinculación con la comunidad que ha juicio de Sánchez "se ha ido perdiendo y creemos que debe recuperarse".

Precisamente, la propia planificación presupuestaria de la empresa de limpieza para este año ha contemplado avanzar en el denominado "binomio sector/operario", con una mayor interacción de los trabajadores con los vecinos y vecinas de los barrios y una mayor vinculación con una zona concreta de trabajo. Un planteamiento que la formación ha considerado que "debe desarrollarse de manera efectiva y convertirse en uno de los pilares de la reorganización del servicio".

Finalmente, el portavoz de IU Sevilla ha abundado en que la mejora de la limpieza de Sevilla "no puede reducirse a comprar más máquinas o anunciar nuevas inversiones". "Los medios son imprescindibles, pero después hay que organizarlos bien. Necesitamos planificación, estabilidad de los equipos, presencia permanente en los barrios, capacidad de respuesta y escuchar a quienes conocen el servicio desde dentro: sus trabajadores y trabajadoras", ha concluido.

Por otro lado, ha asegurado que el Grupo Municipal continuará manteniendo reuniones con la representación sindical y con colectivos vecinales para elaborar propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de Lipasam y garantizar un servicio público de limpieza "homogéneo y de calidad" en todos los barrios de Sevilla.