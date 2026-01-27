IU Sevilla recrimina a Sanz la supresión de la partida para asociaciones de consumidores y pide recuperarla

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez Castillo, en reunión con Facua Sevilla. - IZQUIERDA UNIDA

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez Castillo, ha mantenido una reunión con Facua Sevilla para analizar la decisión del Gobierno municipal del PP de rechazar la alegación presentada por la entidad durante el trámite de exposición pública del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2026.

Según ha indicado la formación en una nota, Facua ha advertido en su escrito de la eliminación total de la partida destinada a subvenciones de libre concurrencia para asociaciones de personas consumidoras, una financiación "que históricamente ha sostenido proyectos de información, formación y defensa de los consumidores en la ciudad". En esta línea, han precisado que la supresión se realizó "sin motivación técnica y contradiciendo incluso la propia memoria del presupuesto, donde la partida figuraba inicialmente".

Por su parte, Sánchez ha considerado como "muy grave" que el gobierno de José Luis Sanz no haya tenido en cuenta ninguno de los argumentos planteados por Facua, pese a basarse en normativa de rango constitucional, especialmente en el artículo 51.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a fomentar las asociaciones de consumidores. "Ignorar una alegación tan sólida y hacerlo además sin justificación es situarse fuera del marco constitucional", ha afirmado.

Bajo este contexto, durante la reunión, Facua ha trasladado a IU que la eliminación de esta línea de apoyo supone un "ataque directo" al movimiento asociativo consumerista, "debilitando los mecanismos de defensa de las personas usuarias y recortando una línea de financiación que había sido pacífica y estable durante décadas".

De cara al Pleno del próximo jueves, en el que el gobierno del PP prevé aprobar "de forma definitiva" los presupuestos municipales, Sánchez ha anunciado que IU vuelve a tender la mano. En concreto, ha indicado que "si el alcalde aprueba unos presupuestos que eliminan completamente la línea de apoyo a las asociaciones de consumidores, nuestro grupo pone desde ya a disposición del gobierno sus votos para aprobar de inmediato una modificación presupuestaria que recupere esta partida".

Para finalizar, Sánchez ha concluido afeando la "incoherencia" del gobierno municipal, al tiempo que ha apostillado que "no se puede presumir de defensa de los consumidores y, al mismo tiempo, asfixiar a quienes los defienden".