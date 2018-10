IULV-CA pide en el Parlamento que no se cierre la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío en verano

Publicado 24/06/2018 11:03:33 CET

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que reclama que el Gobierno andaluz desista y no se produzca el cierre previsto para el verano de la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En la iniciativa, recogida por Europa Press y a debatir ante la comisión de Salud, la formación de izquierdas solicita que se garantice el normal funcionamiento y disponibilidad de personal suficiente en la Unidad de Quemados para poder atender tanto a sus pacientes habituales como a las posibles urgencias que se produzcan.

Según explica IU, la Unidad de Quemados de este centro sanitario es un servicio referente para la población de toda Andalucía, sur de Extremadura, Ceuta, Melilla y Canarias, toda vez que atiende a personas ingresadas, urgencias ambulatorias y se hace cargo del postoperatorio inmediato de su especialidad, ya que dispone de personal y de recursos técnicos para poder hacerlo.

Tras resaltar que es pionera en tratamientos innovadores como el uso de la piel cultivada, la formación de izquierdas hace hincapié en que es un servicio donde se trabaja "duro y bien", donde el personal está especialmente preparado para trabajar de manera específica y "que obtiene su recompensa en la gran cantidad de personas a las que permite volver a casa en unas condiciones de funcionalidad e independencia que eran impensables hace unos años".

No obstante, lamenta que a pesar de su singularidad, alto rendimiento y profesionalidad, está previsto que la Unidad de Quemados se cierre durante el verano y sus servicios se presten en una planta de hospitalización convencional, "con menor dotación de camas y de personal".

"Menos personal para hacer lo mismo que se hace durante todo el año, en instalaciones inadecuadas, donde no se podrá mantener el contacto visual con pacientes que requieren cuidados muy frecuentes y que necesitan estar monitorizados", prosigue la formación que lidera Antonio Maíllo, que también advierte de que habrá menos personal de enfermería "para absorber la inmensa carga de trabajo que puede llegar en cualquier momento y sumarse a la habitual".

Además, IU incide en que es necesario tener en cuenta que se trata de un servicio de hospitalización y también una puerta de entrada de urgencias, "y estas no se pueden prever en ningún caso, especialmente con un área geográfica tan extensa".

"Ante un accidente con múltiples víctimas, como por ejemplo el que dramáticamente se vivió el pasado año en Tarifa (Cádiz), la buena voluntad y entrega del personal sanitario disponible no puede suplir la falta objetiva de profesionales, dado que la unidad puede funcionar con el personal del que dispone, pero no con menos", zanja IU para reclamar que esta unidad no se cierre en verano.