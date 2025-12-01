El IX Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla anuncia sus doce finalistas, entre más de sesenta obras

Archivo - Sevilla.-Comienza el IX Certamen de Cortos de la provincia con un primer premio valorado en 2.500 euros - PRODETUR. - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El IX Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla, convocado por la Diputación provincial a través de Turismo de la Provincia-Prodetur, ha dado a conocer este lunes las doce obras finalistas de su edición 2024, seleccionadas entre las 62 propuestas admitidas a concurso.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la Oficina Técnica del Certamen ha sido la encargada de realizar la preselección de los trabajos, de la que saldrán las obras ganadoras de este concurso que, en sus nueve ediciones, busca promover el talento audiovisual y proyectar la provincia como destino turístico mediante el cine.

Como en años anteriores, el público otorgará una mención especial con su voto durante la sesión de proyección de los cortos finalistas, prevista para el próximo 2 de diciembre en el Cine Avenida de Sevilla. El resto del palmarés será determinado por un jurado profesional creado específicamente para esta edición.

Los 12 cortometrajes finalistas, ordenados alfabéticamente, son: 'Balbino', de Claudia G. Catalán y José Carlos Jiménez Revuelta; 'El Ángel de la Vega', de Álvaro Cabrera; 'El Método', de Miguel Cáceres; 'Las Desqueridas', de Charlie García Villalba; 'Las Malas', de Elisa Moreno; 'Los Flautistas', de Javier del Estal; 'Mateo 7:21', de Alberto Ortega Cruzado y Blanca Pineda; 'Oficios de Doñana', de Ricardo Gamaza; 'Premonición', de Antonio Chamorro; 'Punto y coma, pe', de Miguel Cáceres; '¿Quién mató a la cucaracha?', de Juan Escribano; y 'Sinceramente, yo', de Elena de Aras.

Los premios del certamen, incluida la Mención especial del Público, se darán a conocer en la gala de entrega que se celebrará el próximo 18 de diciembre en el Cartuja Center CITE de Sevilla.