Izquierda Unida presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales de Sevilla: "No es fiable ni justo"

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez, durante un pleno. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del Grupo Municipal, Ismael Sánchez, ha anunciado este miércoles el registro de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Municipales para 2026, al considerar que "no es un presupuesto fiable ni justo".

En una nota remitida por el partido, ha indicado que las cuentas "no están construidas sobre previsiones de ingresos con riesgos relevantes, no garantiza la sostenibilidad de la inversión sin endeudamiento y, además, incorpora una agenda ideológica que recorta derechos".

Sánchez ha señalado que la enmienda se fundamenta en "los propios informes técnicos y de fiscalización" y en el dictamen de órganos consultivos como el CESS, que alertan de debilidades estructurales del proyecto. "El gobierno del PP pretende vender un presupuesto equilibrado, pero ese equilibrio se sostiene sobre ingresos que no están garantizados y sobre un diseño que abre una inseguridad jurídica inaceptable en materia de personal", ha afirmado.

El edil de IU ha advertido de que el proyecto presupuestario "mantiene ingresos similares a 2025, pero eso no asegura que se recaude lo presupuestado". En este sentido, ha recordado que existen desviaciones significativas en conceptos clave, como el IBI, las multas o los ingresos imprevistos. "Un presupuesto que depende de previsiones optimistas y de recursos que no tienen efectividad plena es un presupuesto con pies de barro. Y con los servicios públicos no se juega", ha declarado.

Ismael Sánchez ha criticado que "el margen de autofinanciación es insuficiente" y que el gobierno municipal "se apoya de forma significativa en el endeudamiento para sostener las inversiones". "Esto no es planificación: es hipotecar la ciudad sin un modelo claro, mientras se perpetúan problemas que todo el mundo sufre, como la falta de mantenimiento, la suciedad o la desigualdad entre barrios", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que la enmienda incorpora advertencias sobre baja ejecución de partidas, "porque no basta con inflar un presupuesto en el papel; lo que importa es que se ejecute y que llegue a los barrios".

IU HABLA DE "FALTA DE PERSONAL"

Sánchez ha calificado de "gravísima" la política de contratación del Consistorio que ha nombrado como "doble plantilla". "Hay 1.069 vacantes disponibles en una plantilla de 5.653 personas. Y, aun así, el presupuesto introduce la desdotación parcial de plazas ya creadas e incluso ofertadas. Esto es una mala praxis que no debería prosperar", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que la fiscalización de las cuentas "valora desfavorablemente la presupuestación de los gastos de personal". "Con eso debería bastar para que el gobierno retire el proyecto y lo rehaga", ha reafirmado.

Sobre las políticas sociales, Sánchez ha indicado que las cuentas "asumen o blanquea una agenda reaccionaria mediante medidas promovidas por la extrema derecha". "No vamos a permitir que se imponga en Sevilla un proyecto ideológico que recorta derechos en igualdad, diversidad, derechos humanos, cooperación y políticas de mujeres. Sevilla no puede retroceder", ha señalado.

En esta línea, ha señalado "partidas testimoniales" como en Memoria Democrática. "Con 4.000 euros no hay política pública: hay propaganda. Es abandonar el Museo de la Memoria y la exhumación de fosas, y eso incumple obligaciones morales y legales", ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado la "falta de una respuesta integral a la emergencia climática". Por ello, Ismael Sánchez ha pedido al gobierno municipal que "retire este proyecto y lo rehaga" para presentar unas cuentas "creíbles, ejecutables y centradas en la mayoría social".

Los presupuestos serán llevados a Pleno el viernes 19 de diciembre.