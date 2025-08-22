Javier Fernández: "Alcaldes del PP nos dicen que el plan Sevilla 2030 es de los mejores de Diputación en su historia"

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, posa antes de la entrevista de Europa Press en uno de los patios de la sede institucional. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

El presidente provincial entiende que la oposición del Grupo Popular responde a una "estrategia política"

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha mostrado convencido de que la oposición del Grupo Popular a los diferentes planes impulsados por el organismo provincial, como es el caso del 'Sevilla 2030' "solo responde a una estrategia política" dado que "muchos alcaldes del PP, en privado, nos dicen que el programa, posiblemente, es de los mejores que la Diputación ha planteado en su historia".

Así lo ha expresado Javier Fernández en una entrevista de Europa Press en la que ha mostrado su "extrañeza" por el rechazo de planes de esta naturaleza desde las filas populares. "He leído todas y cada una de las enmiendas y no las entiendo. Las enfoco más desde el punto de vista de un escenario de confrontación piramidal", de modo que "hay una situación de crispación, allá donde el PP está en oposición".

En este sentido, Fernández ha destacado las bondades de dicho plan, dotado con 140 millones de euros y "diez líneas que van a favorecer a todos los pueblos, pero donde hemos priorizado, especialmente en esta ocasión, los de menos de 20.000 habitantes, que es donde se justifica la razón de ser de una diputación, y ese objetivo lo consagra el Plan 2030".

Se trata de un programa que "viene a cohesionar socialmente" y a "dar oportunidad a los que menos tienen, que habla de vehículos, de cultura, que habla de memoria democrática, de 20 millones para teatros --para que no haya un pueblo dentro de tres o cuatro años que no tenga ese espacio--, y que introduce por primera vez en la agenda el tema de vivienda".

En opinión de Fernández, el citado plan permitirá que pequeñas localidades de dos o tres mil habitantes puedan hacer una inversión en torno a un millón de euros, "que si fuera por un reparto proporcional poblacional nunca podrían hacerlo". "Creo que aun siendo mejorable todo, es un buen programa y que la estrategia de votar en contra va más en una línea de confrontación política que de profundidad".