Javier Fernández cree que Montero está "concentrada en Andalucía" y puede compaginar su candidatura y vicepresidencia

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido que existe una "compatibilidad absoluta" entre la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas y su actual rol como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno de España, al tiempo que ha sostenido que la también secretaria general del PSOE-A está "muy concentrada" en esta comunidad autónoma, aunque se mantenga en el Consejo de Ministros.

Son ideas que el dirigente socialista sevillano ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha valorado el liderazgo de María Jesús Montero al frente del PSOE andaluz, donde relevó a Juan Espadas a comienzos de este año, y ha subrayado que es una dirigente política "súper conocida".

Al respecto, ha comentado que, "a los líderes políticos, una de las cosas que más se nos achacan" cuando hay que poner a alguno "en el escaparate" es que "hay que darlo a conocer", y ha valorado que, con María Jesús Montero, "ese tema lo tenemos bien resuelto" en el PSOE-A, que cuenta como secretaria general con una persona "solvente, con trayectoria, con recorrido y que tiene las ideas claras", según ha defendido.

Javier Fernández ha argumentado que, igual que Juanma Moreno puede compaginar su cargo de presidente de la Junta con el de candidato del PP-A a la reelección en las próximas elecciones andaluzas, "hay una compatibilidad muy importante, absoluta", entre la función de vicepresidenta primera del Gobierno y la de candidata en Andalucía desde las filas del PSOE-A que actualmente compagina María Jesús Montero, de quien el líder socialista sevillano ha subrayado que ya está "muy concentrada" en Andalucía, si bien ella misma "ha anunciado que, llegado el momento" de las próximas elecciones, se centrará "más aún" en esta comunidad, ha recordado.

En ese sentido, Javier Fernández ha considerado "lógico" que "el momento" en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, convoque las próximas elecciones andaluzas --previstas para junio de 2026--, sea ya "un punto de inflexión" para "tomar las decisiones que haya que tomar" en relación a la previsible salida de María Jesús Montero del Gobierno de España para dedicarse exclusivamente a su candidatura.

"Sin haberlo hablado" previamente con ella, "me parecerá el momento en el que se tengan que tomar las decisiones", ha abundado el secretario general del PSOE de Sevilla, que ve a María Jesús Montero "muy fuerte, muy centrada y con las ideas muy claras en lo que hace referencia a sus ganas de ganar" en las próximas elecciones andaluces.

Así, ha subrayado que desde el PSOE-A van a salir a los próximos comicios autonómicos "a intentar convencer" a los andaluces para "ganar" en las urnas, trasladando la idea de que los socialistas han "vuelto" y están "fuertes", con "un proyecto para cambiar" Andalucía en el que "los ocho millones y medio de andaluces se sientan perfectamente incluidos y representados en torno a lo que significa María Jesús Montero y el Partido Socialista", según ha concluido.