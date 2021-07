La jefa de Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío ofrece una carta con su experiencia ante el cáncer

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Una parada en el tiempo' es la carta abierta que la jefa de Servicio de Oftalmología del Virgen del Rocío, Margarita Cabanás, ha publicado con su experiencia frente al cáncer. La oftalmóloga, que le diagnosticaron un tumor cuando acababa de tomar posesión, anima a mantener revisiones periódicas y a afrontar la enfermedad con superación.

La experta en Queratocono, con un dilatado currículum de más de 21 años de ejercicio profesional que incluye una de las titularidades de Clínica Baviera en Sevilla, busca con esta reflexión animar a la actitud positiva ante el cáncer y a las revisiones periódicas para su diagnóstico precoz, dado que el suyo fue localizado en un chequeo rutinario, algo que ha hecho posible la actuación rápida y mínimamente invasiva.

Margarita Cabanás ha tenido que frenar su actividad quirúrgica, médica y docente cuando acababa de dar un salto profesional al asumir una jefatura, la de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología, con más de 70 profesionales a su cargo y que es referente además a nivel nacional. Su toma de posesión fue el 11 de mayo y la intervención médica nueve días después.

Su actitud positiva, el buen pronóstico y sus ganas de querer ayudar a todas las personas que a diario se tienen que enfrentar a la lucha contra el cáncer la han llevado a querer compartir esta parada en el tiempo en la que ha plasmado cómo ha vivido el proceso, con sus temores, su actitud y su espíritu de lucha.

Como detalla la doctora en esta carta abierta, "le puede pasar a cualquiera. Le pasa, nos pasa a muchas personas. Y hay que parar. Pero paras tú, porque el mundo sigue. Todo a tu alrededor sigue su curso y lo vas viendo pasar entre subidas y bajadas de una montaña rusa".

"Y afortunada que soy y feliz y contenta con mi diagnóstico y sobretodo con el pronóstico de este tipo de tumor. Cirugía conservadora, radioterapia. No quimioterapia. Eso ya es una alegría". "Como yo habrá miles de mujeres, muchas, cada vez más, porque este cáncer afecta a una de cada seis/ocho mujeres o menos, según diferentes estudios. Y eso es mucho".

"Ahora desde la calma, voy recuperando mi actividad y escribo estas palabras por si otras mujeres se pueden ver reflejadas en ellas. No pasa nada, aquí estamos, solo que ahora viviremos con otro ritmo. Porque, al menos yo, no quiero que esto se me olvide".