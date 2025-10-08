José Joaquín Palma, nuevo decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (Cogitise) ha presentado a su nueva junta directiva compuesta por un equipo de diez profesionales sevillanos encabezados por José Joaquín Palma. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales (Caciti) ha desestimado así la lista con mayor número de votos en las elecciones realizadas el pasado mes de abril "al considerar que incumple los estatutos de la institución colegial ya que su candidata a la reelección como decana no se encuentra en ejercicio de la profesión".

De este modo, José Joaquín Palma ha tomado posesión del cargo de pleno derecho. El equipo que dirige la institución colegial con sede en la Plaza del Museo está compuesto por ingenieros técnicos industriales con amplia experiencia tanto en el sector público como en la empresa privada, abarcando áreas tan relevantes como las instalaciones industriales, las energías renovables y la automatización de procesos, informa el órgano colegial en un comunicado.

Asimismo, tanto el nuevo decano, José Joaquín Palma, como el vicedecano actual, Diego José Barrera, ya han formado parte de la junta de gobierno de Cogitise en anteriores candidaturas, ocupando los cargos de vocal y vicesecretario, por lo que conocen a la perfección el funcionamiento y las necesidades del Colegio.

El nuevo decano de Cogitise ha reconocido que "es un orgullo trabajar por el futuro de mis compañeros de profesión en un momento trascendental para la evolución de la Ingeniería Técnica Industrial en todo el país, pero especialmente, en Andalucía, donde la movilidad sostenible y el desarrollo de las energías renovables están potenciando nuestra tierra como un referente de innovación a nivel europeo".

"Quiero que nuestros colegiados encuentren en Cogitise una institución cercana e innovadora, alejada de colores políticos pero implicada en el desarrollo de nuestra provincia. Junto a mi equipo, voy a trabajar por lograr que nuestra profesión crezca en Sevilla unida y fortalecida", ha añadido.

El programa de trabajo que el nuevo equipo de gobierno ha presentado recoge distintas propuestas "para garantizar la independencia política de Cogitise, potenciar y apoyar a los colegiados que realizan el ejercicio libre de la profesión, luchar contra el intrusismo y fomentar la presencia del colegio en distintos foros sociales".

Además, prevé la modificación de los Estatutos para que cualquier Colegiado en el Ejercicio de la Profesión se puede presentar a decano, así como para incompatibilizar el acceso a la Junta de Gobierno del Colegio a quienes estén desarrollando su carrera en la vida política.