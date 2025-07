José Luis Sanz ve "positivo" para PP y Vox el pacto presupuestario y cree que ambos "pueden rentabilizar" el acuerdo

Atribuye los "tonos" de los últimos plenos al contexto de la política nacional con el "deterioro y degradación" del PSOE

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha manifestado que el actual pacto entre su Gobierno local del PP y el Grupo de Vox para el vigente proyecto presupuestario de 2025 es "positivo" tanto para la ciudad como para ambos partidos, considerando que las dos fuerzas políticas pueden "rentabilizar" electoralmente el acuerdo.

En una entrevista con Europa Press, el alcalde hispalense ha reflexionado sobre el escenario político municipal de Sevilla una vez superado el ecuador del mandato, marcado por el Gobierno en solitario y minoría del PP con sus 14 concejales, mientras el PSOE cuenta con 12, Vox con tres y la coalición de izquierdas Podemos-IU con dos.

Al respecto, ha considerado que su Gobierno municipal puede hacer un "balance muy positivo" de los más de dos años transcurridos desde que comenzase el mandato municipal, al tener listas o en ejecución medidas y políticas que suponen el cumplimiento del "65 por ciento del programa electoral" con el que concurrió el PP a las elecciones municipales de 2023.

Dicho programa electoral contemplaba medidas como una treintena de micro aparcamientos, con gestiones ya en marcha para varios de ellos; la renovación del pavimento de la Plaza Nueva, un paso soterrado en el trazado de la autovía SE-30 por el entorno de San Lázaro, el traslado del Museo de Bellas Artes a la Fábrica de Tabacos, que cuenta con la oposición de la Universidad Hispalense como dueña del monumento; la ampliación de la Feria con unas 300 casetas más, políticas de sombra con toldos y nuevo arbolado, ya en marcha; y un impulso a la promoción de la vivienda pública entre otras cosas para recuperar la barrera de los 700.000 habitantes, entre otros aspectos.

Durante estos más de dos años al frente del Ayuntamiento, según Sanz, su Gobierno local ha afrontado "muchos obstáculos", mencionando especialmente como uno de los escollos "fundamentales" la negativa del Grupo socialista a apoyar en el pleno los proyectos presupuestarios del PP para su aprobación y ejecución o abstenerse al menos para permitir que prosperasen.

EL "CASTIGO" DEL PSOE

Así, tras mostrar el PSOE su desacuerdo con los planteamientos del Gobierno local del PP a la hora de no respaldar sus nuevas cuentas, Sanz ha acusado a los socialistas de limitarse a "castigar" al Gobierno local del PP dejándole "sin presupuestos" propios, toda vez que fruto de la falta de apoyo plenario a su proyecto presupuestario de 2024, el Ejecutivo local gobernó la mayor parte de ese año con los presupuestos de 2023, diseñados por el anterior gabinete socialista y prorrogados a cuenta de la situación.

Es más, José Luis Sanz ha considerado que el Grupo socialista, al cual arrebató la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2023, ha "intentado seguramente paralizar" la acción de gobierno del PP.

De este modo, Sanz ha recordado que a mediados de 2024, recurrió al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de ese año pese a gobernar en minoría y no contar con ningún respaldo del resto de partidos; porque aunque dicha cuestión no prosperó en el pleno al no contar con el apoyo de la oposición, --PSOE, Vox y Podemos-IU--, la renuncia de tales grupos a promover una moción de censura conjunta para un nuevo alcalde, dada la disparidad ideológica de tales partidos, derivó en la aprobación automática de la propuesta de nuevo presupuesto para 2024 en agosto de ese ejercicio.

ACUERDO DE GOBIERNO CON VOX

Actualmente, según ha destacado, el Ayuntamiento goza de "mayor estabilidad" gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PP y el grupo de Vox, para la aprobación del vigente presupuesto municipal de 2025, mediante la introducción de medidas propuestas por el partido de Santiago Abascal, como una oficina contra la ocupación" de viviendas y otra de "ayuda a la maternidad" para fomentar las "alternativas" al aborto entre las mujeres embarazadas, destacando Vox su intervención para aspectos como reducir en las actuales cuentas el presupuesto de cooperación al desarrollo en ayuda a países marcados por la pobreza, entre otras medidas.

El alcalde, en ese sentido, ha agradecido la "generosidad" de Vox a la hora de acceder a dicho acuerdo presupuestario porque tal grupo municipal "fue capaz de anteponer los intereses de la ciudad" a sus propias pretensiones políticas, acusando al PSOE y Podemos-IU de "no plantear absolutamente nada" para las nuevas cuentas ni estar dispuestos a "negociar o consensuar".

En cuanto a la vertiente puramente electoral de dicho pacto presupuestario, que no de gobierno, como ha precisado Sanz tras los no pocos llamamientos de Vox a conformar un gabinete conjunto; el alcalde ha considerado que dicho acuerdo "puede ser positivo para las dos fuerzas políticas".

CUANDO LLEGUEN LAS ELECCIONES

A su entender, "el acuerdo lo puede rentabilizar Vox" pero también el PP. "Yo creo que el votante de Vox valorará que su partido haya sido lo suficientemente responsable para no contribuir a la parálisis de Sevilla que buscaban la izquierda y la izquierda radical y el votante del PP también sabrá, cuando llegue el día de las elecciones, que efectivamente, para dotar de una mayor estabilidad a la ciudad y poder sacar proyectos para adelante, pues era necesario ese acuerdo presupuestario".

En paralelo, el alcalde ha señalado los "tonos" políticos que han marcado "últimamente" los plenos municipales, incluso con llamamiento del presidente, el edil del PP Manuel Alés, al necesario respeto institucional. A su juicio, se trata de situaciones que "vienen marcadas" por el contexto de la política nacional y "el grado de deterioro y degradación que está sufriendo el PSOE". "El sello de Pedro Sánchez en el PSOE es precisamente ese: radicalización, crispación y la degradación de su propio partido", ha alertado.