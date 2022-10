José Manuel García se desliga de los contratos a Fitonovo y niega vínculo con el miembro de IU autoinculpado

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha continuado este martes el juicio derivado de la investigación de las supuestas comisiones ilegales que habrían mediado en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa Fitonovo, compareciendo como acusado el que fuera portavoz del grupo municipal de IU y otrora concejal de Juventud y Deportes, José Manuel García, quien se ha desmarcado de las adjudicaciones investigadas y ha negado "relación" con otro acusado también miembro de IU que ha reconocido los hechos.

José Manuel García ha prestado declaración como acusado en el juicio, iniciado este pasado lunes, en un marco en el que en el auto de apertura de juicio oral dictado en 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional sobre esta pieza concreta de la macrocausa de Fitonovo, se le atribuye un delito continuado de prevaricación más otro delito continuado de cohecho.

Según el citado auto de apertura de juicio oral, José Manuel García, junto con el entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y el que fuese asesor municipal de dicho partido Antonio Miguel Ruiz Carmona, "recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo para IU a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a once campos de fútbol, en sus condiciones de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo".

SIN "RELACIÓN" INSTITUCIONAL CON RUIZ CARMONA

En ese sentido, después de que Antonio Miguel Ruiz Carmona reconociese este pasado lunes en el juicio los hechos atribuidos, merced a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que dado el caso rebajaba la petición de pena para él a sólo seis meses de cárcel y multas inferiores a las iniciales; José Manuel García ha manifestado que aunque sí "conocía" a este miembro de IU, no tenía "relación" con él en el ámbito institucional.

Así, ha asegurado que no sabe si el exasesor del partido Antonio Miguel Ruiz o alguien más pidió pagos a Fitonovo. "Ni tengo conocimiento de que llegara ningún dinero a IU", ha expuesto.

"No tengo ninguna información y me sorprende que se le dé dinero a alguien que no ha tenido nada que ver en todo el proceso de adjudicación de los contratos", ha indicado, avisando además de que Antonio Miguel Ruiz no tenía "ninguna responsabilidad" en el partido.

LOS CONTRATOS

Especialmente, ha defendido que no tuvo participación en la adjudicación de los contratos relativos a la instalación de once campos de fútbol de césped artificial, señalando que al tratarse de inversiones financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) del Gobierno central, tales trabajos fueron contratados "directamente" por el Ayuntamiento y no específicamente por el área municipal de Juventud y Deportes que él dirigía.

"Yo no tuve nada que ver, me vino dado por el Ayuntamiento", se ha escudado García, manifestando que solo recuerda haber conocido al hijo del dueño de Fitonovo en una inauguración, con lo que ha negado que haya recomendado el nombre de esa compañía a quienes decidían qué empresas merecían los contratos.

"Claro que no, porque no conocía a esas personas, no conocía qué empresas se habían presentado y jamás se me ocurriría a mí tener contacto con el secretario general del Ayuntamiento", ha indicado José Manuel García.