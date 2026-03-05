José Manuel Gutiérrez (PSOE) elegido nuevo alcalde de La Algaba (Sevilla) tras la dimisión de Aguera

José Manuel Gutiérrez Retamino, nuevo alcalde de La Algaba (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El socialista José Manuel Gutiérrez Retamino ha sido elegido alcalde de La Algaba (Sevilla) en el Pleno municipal celebrado este jueves tras la dimisión el pasado 23 de febrero de Diego Manuel Aguera, tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad.

Según ha publicado el Consistorio en redes sociales, el primer edil ha sido elegido por mayoría absoluta. El PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento del municipio.

Gutiérrez Retamino era primer teniente alcalde del equipo municipal anterior y había asumido las funciones de la alcaldía tras la renuncia de Aguera.

"He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa", indicaba el mismo Aguera a través de un comunicado, en el que incidía en que el empleado denunciante habría "malignamente interpretado una conversación".

Además de la alcaldía, Aguera "ha dejado también la militancia" de la formación socialista "de forma cautelar", para "defenderse", porque "se siente inocente", en palabras del secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano.

Aguera ha renunciado también a su acta de concejal, y ha abandonado igualmente la secretaría general del PSOE a nivel local.