José Valencia cierra este viernes en Mairena (Sevilla) el Festival Flamenco Duende con la actuación 'Mi camino'

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Flamenco 'Duende', impulsado por la Diputación de Sevilla, culmina este viernes, 28 de noviembre, en el Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe a las 20,30 horas con la actuación de José Valencia, que presentará su espectáculo 'Mi camino'. Será el cierre de un ciclo que, a lo largo de mes y medio, ha llevado a quince municipios sevillanos "una selección de los grandes nombres del flamenco actual".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el artista estará acompañado por Juan Requena a la guitarra y por Juan Diego Valencia, Manuel Valencia y Alonso Carrasco en las palmas. Completan el cuadro el multiinstrumentista Diego Villegas, Anabel Valencia al cante y Juan Tomás de la Molía al baile.

Con 'Mi camino', José Valencia propone, según la Diputación, una reflexión artística sobre su propia trayectoria, un recorrido vital por los estilos que han marcado su cante y su manera de entender el flamenco.

"A mí lo que me gustaría es demostrar que el cantaor flamenco del siglo XXI puede ser una persona más útil de lo que en realidad es", ha afirmado el artista en la mencionada nota.

Nacido en Barcelona en 1975 y criado en una familia de larga estirpe lebrijana, José Valencia "representa la vigencia del modelo de transmisión de las casas cantaoras gitanas en el siglo XXI". Con doce años ganó el premio de soleá en la tierra de Antonio Mairena, y desde entonces su carrera "ha estado marcada por la coherencia, el estudio y el respeto al compás".

Ningún otro artista flamenco, según la institución provincial, ha sido distinguido con cuatro Giraldillos de la Bienal de Sevilla, entre ellas Artista Revelación, Cante para el Baile, Cante y Momento Mágico.

Las entradas para Mi camino ya están disponibles con precio de 10 euros y localidades numeradas.