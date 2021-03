Juan Ávila, dispuesto a consensuar una lista, sin Pérez como cabeza: “Difícilmente puede ganar sin usar otros medios”

Subraya que llegó a política "con los deberes hechos" frente a quien está "por el partido y no lo ha ganado en la calle"

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Carmona y candidato a la presidencia del PP de Sevilla, Juan Ávila, se ha mostrado dispuesto a realizar una lista de consenso con la actual presidenta y candidata a reelección, Virginia Pérez, aunque sin que esta fuera la cabeza de lista, tras recordar que el partido ha empeorado sus resultados en la provincia estos cuatro años y tras mostrarse "muy convencido" de que Pérez "difícilmente pueden ganar las elecciones a no ser que sea por otros medios".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Ávila ha insistido en su apuesta por un proceso congresual "transparente y limpio" ya que si no "no sería juego limpio", y advierte de que se está produciendo "una mala praxis dentro del partido", lo que da "una pésima imagen". En este marco, aunque no considera que en estos momentos "haya tanta ruptura", afirma que "lo más correcto y justo sería que se desconvocara" el congreso, algo que asegura que le ha pedido él personalmente, así como desde la Secretaría General del partido y otros compañeros. "Pérez no ha querido porque tenía una estrategia definida desde meses atrás para cogernos a todos con el pie cambiado, pero esta vez no le ha salido bien", advierte.

Señala que la junta provincial del partido convocó el congreso "a pesar de que nadie lo sabía y de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijo expresamente antes de esa convocatoria que en las provincias donde no hubiera listas determinadas se debía aplazar para buscar listas de consenso, especialmente atendiendo a la situación de pandemia". Así, aclara que en donde se ha celebrado el congreso es porque había "listas únicas". "Yo me enteré de la convocatoria por un comunicado, lo que es lamentable y no obedece a la unión que ha habido siempre con los compañeros", manifiesta.

Además, recuerda que, cuando Pérez se presentó "con disputa del mismo nivel" para ser elegida presidenta provincial, se eligió "un presidente neutral para el comité organizador del congreso (COC), que fue el actual delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez. "Si entonces se hizo así ¿por qué no ha pedido consenso ahora y ha elegido a una persona de su equipo de trabajo y que ella ha manifestado que es su amiga íntima?", se ha preguntado.

A ello, suma que Pérez "ha tenido a su disposición los listados de afiliados en la sede y ha pedido avales incluso antes de la convocatoria". "No se están haciendo las cosas bien y tengo que denunciar esas irregularidades porque todos queremos que sea todo transparente. No entiendo los nervios con los avales, especialmente si se tiene en cuenta que Pérez ganó a Juan Bueno con menos avales. No entiendo estas prisas", insiste.

Entiende que para Pérez "sería un alivio" que él no se hubiera presentado, pero asegura que ella ha encontrado "un candidato difícil". "Yo llegué a la política con los deberes hechos", ha dicho, subrayando su trabajo de años como autónomo y comparándose con quien está en su puesto "gracias al partido y no porque se lo ha ganado en la calle". De este modo, afirma que Pérez no debería de decir "esa estupidez" de que él quiere ser presidente provincial para se senador porque "a mí lo que me interesan son los ciudadanos".

LA CONVERSACIÓN CON EGEA

Ávila deja claro que es candidato en una provincia donde le han autorizado a serlo. "Una vez que pedí permiso a mi secretaria general y a mi presidente, llamé a Teodoro García Egea para trasladarle mi intención de presentarme porque que tenía un proyecto muy bonito y ganador y que ayudaría a consolidar a Moreno y a que Pablo Casado fuera presidente a nivel nacional. Me lo agradeció y dijo que todas las referencias que tenía mías eran buenas y que era referencia en Andalucía. Me dijo que habría que buscar una solución porque no veía bien que hubiera dos candidaturas", explica.

Asimismo, Ávila subraya que tiene "una relación exquisita" con Moreno, con quien ha valorado en los últimos meses cómo iba Sevilla, "la provincia de España con peores resultados, ya que no se ha traslado la gestión que hacemos los alcaldes y hay que hacer un partido participativo". "Hay pueblos que no han recibido una visita de Pérez en cuatro años y no se fomenta la verdadera base", recalca, tras considerar que la provincia "se ha trabajado muy poco". "Un presidente de un partido tiene que ser como el alcalde de un pueblo y lanzarse al barro y andar. No se han puesto a la altura de los afiliados", sentencia.

En cuanto a las opciones que miran al alcalde de Tomares, José Luis Sanz, Ávila recalca que éste "ha tenido varios cargos" en el partido. "Yo no entiendo que una persona suba la escalera, la baje y la vuelva a subir. Yo no tengo esa ambición, de verdad. Veo que ahora está haciendo una promoción de Sevilla. Él es que el que debería explicarlo", concluye.