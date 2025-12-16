Juan Peña Jiménez e Irene Flores Romero, II premio Ateneo de Sevilla de Poesía 'Generación del 27' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha galardonado este lunes con el II Premio Ateneo de Sevilla de Poesía 'Generación del 27' Juan Peña Jiménez, para la categoría abierta, con el libro 'Venturas' e Irene Flores Romero, para la modalidad Joven, con 'La casa de los fantasmas'.

El acto contó con la presencia del presidente de la entidad Emilio A. Boja Malavé, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, institución colaboradora en la convocatoria del certamen.

Por su parte, Boja Malavé ha destacado la colaboración con la institución provincial. "Pocos premios tienen la aceptación que está teniendo este certamen de poesía, que ha pasado de recibir 259 originales en la primera edición a los más de 300 de este año, todos de una gran calidad", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que este año se han presentado poetas de varias partes de España, Europa y América. "Un premio, por lo tanto, que ha venido para quedarse y, además, para quedarse de forma importante", ha destacado.

Por otro lado, Javier Fernández ha trasladado su enhorabuena a ambos premiados y al Ateneo, "por su inmensa labor a favor de la poesía" y se ha declarado "feliz" de que en la antesala del 98o aniversario de la reunión considerada fundacional de la Generación del 27, organizada por el propio Ateneo en 1927, "contemos en la provincia con un premio de estas características, con más de 300 obras presentadas y con tantas personas en el mundo muy pendientes del certamen".

Fernández ha vuelto a tender la mano al Ateneo "para seguir trabajando en el 26 en lo que va a ser un 27 histórico y en el que el Ateneo tiene tanto que decir porque, sin esta institución, posiblemente la Generación del 27 hubiera sido de otra manera".

Durante la ceremonia de entrega de los premios también ha tenido lugar un recital ofrecido por los poetas Francisco Javier González Ponce, Valentín Navarro Viguera, Rocío Hernández, Victoria León y Onofre Rojano.

UN CONCURSO DE "GRAN CALIDAD"

En el anuncio de los finalistas, el pasado 4 de diciembre, los organizadores y miembros del Jurado destacaban la calidad de los originales, en los que se abordan temas como la identidad, la condición humana, la infancia, el envejecimiento, la vida cotidiana, la atención plena, el consumismo, la migración, el amor, la melancolía, la pérdida, la ausencia, la barbarie, la muerte, la supervivencia o la creación estética.

La ganadora por mayoría del Jurado del II Premio Ateneo de Sevilla de Poesía Joven 'Generación del 27', Irene Flores Romero, es natural de Huelva y graduada en Enfermería. Su primer poemario, publicado en 2018, fue 'Devorarte o nacer'. Su obra ha aparecido en revistas literarias y ella misma es una de las directoras de la revista 'Centauros'.

Irene Flores ha agradecido al Ateneo de Sevilla la elección de su obra para este Premio que ha recogido "con mucho orgullo y mucha felicidad". 'La casa de los fantasmas es una metáfora de la persona misma y de los recovecos de cada uno".

En cuanto al ganador por mayoría del Jurado del II Premio Ateneo de Sevilla de Poesía 'Generación del 27', Juan Peña Jiménez, es natural de la provincia de Sevilla, en concreto de la localidad de Paradas, y licenciado en Filología Española. Con su obra ha obtenido premios, como el Iberoamericano de Poesía, Hermanos Machado o Estado Crítico.

La revista Clarín define su poesía como "entrada, anecdótica, emotiva, biográfica, de revulsivas y ácidas ideas". "Pese a mis sospechas de que el libro fuese un tanto impertinente, no ha resultado ser tan incorrecto como yo mismo temía", ha dicho Juan Peña, quien define 'Venturas' como "un libro escrito no solo desde el asombro gozoso, sino también desde el estupor hiriente y rabioso por tantas tropelías y desmanes con que nos abofetean los mandones del mundo".

El Jurado de este certamen ha estado compuesto por José Vallecillo López, como vocal presidente de la Sección de Literatura del Ateneo; José María Barrera López, investigador, escritor y crítico literario; Irene Flychi Rodríguez, profesora de la Universidad de Sevilla; Victoria León Varela (poeta y traductora literaria) y Margarita Ruiz-Acal Esteban (coordinadora de actividades culturales de la Diputación de Sevilla).

Tras conocerse el fallo, ya en el próximo año de 2026, se publicarán los poemarios ganadores, que serán editados por la Diputación de Sevilla.