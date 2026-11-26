El presidente de Ceuta, Juan Vivas, en una visita al Ayuntamiento de Sevilla, con su alcalde, José Luis Sanz. - FRANCISCO J. OLMO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha visitado este jueves el Ayuntamiento de Sevilla, donde ha recibido de manos del alcalde, José Luis Sanz, una fotografía a gran tamaño de la avenida de la Constitución el día de la macro concentración celebrada por el día de Ciudad Autónoma el pasado 2 de septiembre, además de que después ha participado en un coloquio con el candidato del PP al congreso, Juan Bravo.

En este sentido, Vivas ha afirmado que Ceuta "sigue viviendo las secuelas del momento más difícil" de su historia reciente tras ser "invadida" los días 30 y 31 de julio por cerca de 100.000 personas. Los últimos cálculos dicen que casi 120.000 personas procedentes de Marruecos.

"En una operación diseñada, organizada, preparada desde el otro lado de la frontera y con la intención de perjudicar la vida en Ceuta, con la intención de vulnerar nuestra integridad territorial, poner en riesgo nuestra soberanía y, como digo, conducir a Ceuta a una situación absolutamente límite e insostenible", ha afeado la actuación de Marruecos.

Asimismo, ha defendido que "Ceuta sigue en pie y convencida de que saldrá adelante". "Y sigue en pie por dos cosas, una, por el coraje, el valor de los ceutíes para no rendirse, para no resignarse y para enfrentarse a esta crudísima realidad. Se resume en una frase: un caballa nunca se rinde. Y la otra, muy importante, el calor que estamos encontrando en toda España", ha añadido.

Por otro lado, en el encuentro, el alcalde ha puesto de relieve los "estrechos lazos" que unen históricamente a ambas ciudades y le ha transmitido el inmenso cariño que tienen los sevillanos a los ceutíes, una comunidad muy presente en Sevilla, a la vez que ha trasladado "todo el apoyo y la solidaridad de la ciudad de Sevilla con los ceutíes y, de manera especial, con los sevillanos de Ceuta y ceutíes residentes en nuestra ciudad, ante los difíciles momentos que sigue atravesando la ciudad autónoma".

"Quiero trasladar todo mi apoyo y solidaridad a los ceutíes y, especialmente, a los más de 2200 ceutíes que viven en Sevilla. La ciudad sigue con Ceuta en estos momentos difíciles y queremos que nuestros vecinos sepan que no están solos", ha señalado el alcalde.

"En Sevilla y en toda España, Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Que es una manera de decir, España no se vende, España se defiende. Porque hoy la defensa de la dignidad nacional está en Ceuta", ha agradecido Vivas.

APOYO A JUAN BRAVO DE CARA AL 29N

Por otro lado, el presidente ceutí ha mostrado su apoyo al cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones del próximo domingo, al que ha comparado con el modelo del actual Gobierno de Pedro Sánchez. "El de Pedro Sánchez y su gobierno, que ha sido un comportamiento de abandono, de engaño y de sumisión a Marruecos", ha criticado.

"Frente a ese abandono, frente a ese engaño permanente y frente a esa sumisión a Marruecos, la alternativa, el contrapunto, lo ha puesto el Partido Popular y en concreto lo ha puesto el presidente Alberto Núñez Feijóo", ha abundado.

Al hilo, ha expresado su confianza en Bravo para que "esto no vuelva a ocurrir, para defender y proteger nuestras fronteras y la integridad y nuestra soberanía y para asentar las bases de un futuro de estabilidad, de prosperidad, de cohesión social para Ceuta, en igualdad de condiciones con el resto de los españoles y en el seno común de la Unión Europea".

"A Juan Bravo lo conocemos especialmente bien en Sevilla y en Ceuta. Yo creo que Juan Bravo es un nexo de unión entre nuestras dos ciudades. En Sevilla y en Ceuta porque aquí en Sevilla, en esta última legislatura, ha sido diputado por la circunscripción de Sevilla", ha apuntado, en referencia al paso del 'popular' por los Gobiernos andaluz de Juanma Moreno, donde ejerció como consejero de Hacienda y en Ceuta, donde fue delegado de la Agencia Tributaria.

JUAN BRAVO ENCARA EL FINAL DE CAMPAÑA

El candidato 'popular', Juan Bravo, ha puesto en valor la trayectoria de los regidores de Sevilla, José Luis Sanz, y de Ceuta, Juan Vivas, como "referentes del proyecto de Alberto Núñez Feijóo", destacando que ambos "transforman ciudades" desde la gestión y la "vocación de servicio público". "No les oirán confrontar, no les oirán atacar, no les oirán insultar, porque el que tiene argumentos desde la gestión, desde el trabajo y desde el servicio público, lo único que tiene que hacer es presentar sus credenciales de lo que han hecho", ha subrayado.

De cara al debate de esta noche, ha contrapuesto la actitud de quienes "intentarán insultar, provocar y generar tensión" frente a la propuesta del Partido Popular centrada en las preocupaciones reales de los ciudadanos, como "hablar de vivienda con un proyecto, hablar de autónomos que están sufriendo esta asfixia, de impuestos y de fiscalidad, y de hacerle la vida fácil simplificando y reduciendo los trámites administrativos y burocráticos", además de abordar la energía y los problemas del campo.

En esta línea, ha apelado directamente a la movilización ciudadana ante la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre, asegurando que los votantes "son protagonistas del cambio necesario que se tiene que producir". "Por eso nosotros lógicamente les pedimos el voto para el presidente Feijóo", ha remarcado.

Finalmente, ha reivindicado el modelo de consenso que, a su juicio, encarnan tanto Sanz como Vivas dentro de un "proyecto común de ayuda y de empuje" dirigido a evitar la polarización política "para que no haya más choques ni más muros". "No habrán visto en ningún caso un muro en ninguno de los dos ejemplos; es a lo que aspiramos todos como Partido Popular", ha concluido.