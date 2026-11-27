Archivo - Agentes de la Policía Local en la Avenida de la Constitución de Sevilla. Archivo. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla ha avalado el proceso de negociación de los cambios introducidos en el calendario laboral de la Policía Local en 2024 y 2025, incluidos los relativos a Navidad y las Fiestas Primaverales, negociados entre el Ayuntamiento y las organizaciones sindicales, al considerar que existió un proceso real de negociación colectiva y que no se vulneró el derecho a la libertad sindical alegado por CSIF a través de una demanda.

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, CSIF Sevilla interpuso un recurso en el que advirtió de que el Gobierno local había intentado "imponer un cuadrante leonino a los policías locales"; ello, "escudándose en las necesidades del servicio cuando lo que se trata es de un problema estructural de la plantilla".

No obstante, tras conocer la resolución judicial, el Consistorio aprecia que este fallo acredita una "intensa actividad negociadora municipal", con "más de un centenar de mesas celebradas desde 2023".

CONDICIONES "DESFAVORABLES"

Por su parte, en su denuncia, el sindicato relataba que "no puede admitirse que se adopten de forma sistemática y siempre en perjuicio de los derechos de los representantes legales de los trabajadores, decisiones que menoscaban sus derechos laborales y a la conciliación de la vida laboral y familiar, así como unas condiciones laborales en lo atinente a jornada, turno y horario mucho más desfavorables que las impuestas al resto de trabajadores municipales".

Así, solicitó que se declarara vulnerado su derecho fundamental a la libertad sindical, se reconociese el derecho a una indemnización de 3.000 euros y se impusieran las costas del proceso al Gobierno local, según recoge ahora la sentencia.

No obstante, el Ayuntamiento alegó que la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Sevilla se reunió hasta en 25 ocasiones, la Mesa General de Negociación para el Personal Funcionario se reunió 17 veces y la Comisión Negociadora del Personal Laboral se reunió otras tres veces, todas ellas con asistencia de representantes de CSIF según esta parte.

En este marco, según la Administración, se alcanzó, además, el Acuerdo Marco para el Empleo y la Negociación Colectiva 2024-2027.

PROCESO DELIBERATIVO REAL

En la resolución, el magistrado considera acreditada la celebración de estas negociaciones entre los años 2024/2025, tras la documentación aportada, e insiste en que "la discrepancia o frustración de expectativas negociadoras no puede reconducirse a una vulneración del principio de buena fe negocial cuando ha existido un proceso deliberativo real, abierto y participado", respaldando su argumentación en jurisprudencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Del desarrollo de las mesas negociadoras y los acuerdos adoptados, resuelve que "en las mismas ha tenido participación el sindicato accionante, en las mismas se ha debatido el correspondiente orden del día, algunas de las propuestas han sido votadas favorablemente por el actor, se han realizado propuestas, se aprecia debate de las propuestas formuladas, aplazamientos para el análisis de la cuestión y se han alcanzado diversos acuerdos".

"Ante esta circunstancia no es posible apreciar falta de negociación por parte de la administración demandada, ni desde luego falta de buena fe negocial, desde el mismo momento en que se alcanza acuerdos y se somete a debate y votación las propuestas formuladas".

EL ACUERDO

En definitiva, el juez asevera que "la documentación aportada permite apreciar en las distintas reuniones mantenidas, deliberación y participación de los intervinientes, habiendo la administración dado cauce a las proposiciones y órdenes del día correspondientes sin que necesariamente sea preciso alcanzar en todo caso acuerdo, ni que el mismo deba ser adoptado por unanimidad, y ni siquiera es preciso para apreciar voluntad negociadora que el acuerdo hubiera llegado a adoptarse".

"Ciertamente, en alguna de las actas se afirma que la documentación no ha sido puesta a disposición con la antelación suficiente, pero más allá de la manifestación reflejada en el acta correspondiente, la falta de concreción y prueba con relación a la documentación dejada de aportar no permite sostener que tal extremo sea constitutivo de la falta de negociación colectiva que se afirma ni desde luego falta de buena fe negocial", sostiene.

Tampoco aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegado por CSIF, al no constar que se hubiera impedido al sindicato acudir a los tribunales para defender sus derechos e intereses legítimos.

En conclusión, la Sala considera que consta acreditada "una intensa negociación colectiva, presidida por el principio de buena fe negocial, sin que conste acreditado en qué medida se ha privado al actor de la posibilidad de negociar las materias susceptibles de negociación colectiva".

"VERDADERA NEGOCIACIÓN"

De hecho, no ve observa "la privación del derecho a la defensa de las condiciones de trabajo y a la negociación de las mismas en cuanto manifestación de la propia libertad sindical", si bien por el contrario aprecia "una verdadera manifestación de negociación colectiva entre los años 2024 y 2025".

Todo ello ha llevado al juez a desestimar el recurso interpuesto en nombre de CSIF en solicitud de protección de los derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Sevilla, misma vez que ha impuesto el pago de las costas a los demandantes.

La resolución, dictada el 27 de octubre de 2026, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 15 días.

El Gobierno local ha visto "reafirmada su seguridad jurídica y su modelo de gestión de personal", basado en el "respeto institucional a los cauces legales de representación" entre otros, aseguran fuentes municipales.