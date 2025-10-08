La juez reabre la causa por los tres trabajadores muertos en una nave de Coria (Sevilla): El archivo fue "precipitado"

Archivo - Restos de la nave esparcidos por los alrededores en el derrumbe de una nave agrícola en la cual tres trabajadores han perdido la vida. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria del Río (Sevilla) ha decidido reabrir la causa previamente archivada por el accidente laboral ocurrido el 4 de abril de 2025 en la nave agrícola de la finca El Sequero, en Coria del Río (Sevilla), donde fallecieron tres trabajadores. La magistrada ha considerado que el archivo inicial de la causa fue "una decisión precipitada".

Según el auto, recogido por Europa Press, aunque la decisión de sobreseimiento estuvo motivada por diversos informes que indicaban que ese día se produjo un "fenómeno atmosférico extraordinario", considerado un hecho "imprevisible" que exime de responsabilidad a los intervinientes, ninguno de estos documentos ofrecía un análisis técnico exhaustivo sobre el estado de la nave ni sobre la posible responsabilidad del empresario, según ha detallado la magistrada.

Asimismo, la juez ha acordado que las declaraciones de los perjudicados, los investigados y los testigos no se lleven a cabo hasta que se reciban los informes pendientes que se consideran necesarios para esclarecer los hechos. Entre ellos, destaca especialmente el informe de la Inspección de Trabajo, que, según el Ministerio Fiscal, "es el que permitirá determinar si se ha cometido un delito contra los derechos de los trabajadores".

El auto también ha señalado que, respecto del resto de pruebas solicitadas por las partes, se resolverá en una resolución posterior. La reapertura de la causa implica que las diligencias continuarán hasta que se pueda esclarecer con certeza la posible responsabilidad de la empresa en el siniestro.