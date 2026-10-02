La jueza abre proceso judicial por la cena de Escaparate en Sevilla y pide a la Policía que investigue su celebración

Imagen de los preparativos en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla para la celebración de la cena de Escaparate. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, tras recibir la denuncia, ha dictado un auto acordando la incoación de diligencias previas y pedir a la Policía Nacional que investigue los hechos tras la denuncia presentada por Iusticia Europa contra el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa municipal Contursa, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla por los la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

Según ha confirmado la oficina de comunicación del TSJA consultada por Europa Press y ha adelantado Diario de Sevilla, la Policía Nacional investigará la celebración de la gala de la revista Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda

De esta manera, la investigación de esta denuncia ha correspondido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 6, cuya titular, María Elena Pérez, ha dictado un auto en el que ha acordado la apertura de la investigación y, como primera medida, ha librado oficio a la Policía Nacional para que investigue los hechos.

En contexto, el Ayuntamiento y la Junta, a través de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y de la Empresa Pública par la gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, aportaron 36.058 euros a la organización de la cena.

En concreto, cada administración aportó 14.900 euros más IVA, a partes iguales entre la administración local a través de Contursa, y la autonómica a través de la Empresa Pública Turismo Andaluz, bajo el concepto de "patrocinio" a beneficio de 'Sevilla por la Gracia de Dios, S. L.', cuyo administrador único es el responsable de la cena.

Además, la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno, explicó fue el Consistorio a través de su área quien realizó la petición de licencia para usar este espacio protegido por ordenanza, a lo que afirmó que "una empresa no puede solicitar el uso de la Plaza Virgen de los Reyes, pero el Ayuntamiento sí".