A juicio este martes en Sevilla por intentar matar a su vecino en dos ocasiones, con un arma sin licencia y una Katana

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla enjuiciará este martes, 10 de febrero, a un varón acusado de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y un presunto delito de tenencia ilícita de armas, al ser acusado de intentar matar a su vecino hasta en dos ocasiones en menos de un mes. La primera de ellas se produjo cuando se dirigió "con el claro propósito de poner fin a su vida" a su domicilio y efectuó "dos disparos" con un arma para la que no poseía licencia, aunque ninguno de ellos logró su cometido. El segundo tuvo lugar cuando se encontró a la víctima en una determinada vía, momento en el que propinó sobre la misma varios golpes, incluso empleando una katana. Cabe mencionar que el mismo enfrenta una petición fiscal de dieciocho años de cárcel.

Según el escrito de conclusiones provisionales, consultado por Europa Press, el primero de los incidentes se remonta a un determinado día de junio de 2023, momento en el que, durante la medianoche, el acusado, "movido por la evidente animadversión que sentía y con el claro propósito de poner fin a su vida, cogió un arma de fuego tipo escopeta o similar con munición semimetálica de caza y se dirigió hacia el domicilio" de su vecino, con el que "había mantenido enfrentamientos previos por motivos que se desconocen", "sabedor de que éste se encontraba en su interior".

Así, prosigue, efectuó "dos disparos hacia la vivienda, de suerte que el primer disparo impactó en la fachada exterior, mientras que el segundo atravesó la puerta del domicilio para impactar finalmente la carga de proyección del cartucho en la pared del cuarto de baño, sin lograr por ello su objetivo". No obstante, ocasionó daños en la vivienda por valor de 363 euros.

Asimismo, según el Ministerio Público, "con igual motivo y compartido propósito de sesgar la vida" de su vecino, "sobre las 22,00 horas de un determinado día de julio de 2023, mientras se encontraba caminando por la calle junto a un compañero, también procesado en el caso, "sin mediar palabra" comenzó a "propinar repetidos golpes hacia el cuerpo con un arma blanca de grandes dimensiones tipo katana", que la víctima pudo evitar defendiéndose con manos y brazos.

No obstante, este segundo lo empujaba "para evitar que pudiera escapar del ataque y alentaba a gritos a su compañero con expresiones del tipo 'mátalo, mátalo'". Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió lesiones en antebrazos y puños.

Posteriormente, en diciembre de 2023, efectivos policiales procedieron al registro domiciliario del principal procesado, así como de la vivienda de su madre. En el primero intervinieron una escopeta sin marca con diversas modificaciones sustanciales en el cañón. La Fiscalía enmarca que recoge la consideración de arma modificada prohibida. Por su parte, en el segundo intervinieron una escopeta y cuatro cartuchos, un arma de fuego larga que requiere licencia tipo E o F. Cabe enmarcar que, según la Fiscalía, el procesado principal carece de licencia de armas.

Los hechos relatados son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de dos presuntos delitos en grado de tentativa y de un delito de tenencia ilícita de arma larga de fuego modificada. Asimismo, considera al principal investigado autor de los hechos, mientras que el segundo responde en concepto de cooperador necesario del segundo de los presuntos delitos de homicidio.

Por todo ello, la Fiscalía solicita un total de dieciocho años de prisión para el principal investigado, ocho por cada uno de los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y dos por la tenencia ilícita de armas. Asimismo, para el segundo procesado, el Ministerio Público solicita ocho años de prisión por el segundo delito de homicidio en grado de tentativa.