A juicio este viernes en Sevilla el acusado de doce intentos de homicidio tras incendiar una residencia de ancianos

Audiencia Provincial de Sevilla.

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar este viernes, 6 de marzo, a un acusado de un presunto delito de incendio en concurso ideal con doce delitos de homicidio en grado de tentativa después de que incendiase el colchón de la cama de su habitación en un centro para personas mayores y con discapacidad "a sabiendas" de que con esta acción podría "provocar la muerte" de los residentes y profesionales que se encontraban en el centro. Por los hechos enfrenta una petición fiscal de veinte años de prisión.

En reiteradas ocasiones, la última de ellas horas antes de prender fuego a su colchón, el residente había pronunciado a trabajadores y residentes expresiones como "Vais a morir, guarras", "Vais a morir todos" o "Cualquier día vais a morir ardiendo".

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, el acusado residía en un centro residencial para mayores y personas con discapacidad al padecer una incapacidad reconocida de un 67 por ciento.

En dicho centro, prosigue, "residían además otras personas, en su mayoría dependientes, ya por su edad avanzada, deterioro cognitivo y otras discapacidades y presentando en numerosos casos una movilidad muy reducida, requiriendo de asistencia para las actividades más básicas de la vida, incluso para levantarse de la cama".

Así, sobre las cinco de la madrugada de un determinado día del mes de abril de 2022 "el procesado, de forma intencionada, prendió fuego con un mechero al colchón de la cama de su habitación, que resultó totalmente calcinada".

Todo ello, con voluntad de que el mencionado fuego "se extendiese a otras dependencias y habitaciones de la residencia en las que se encontraban durmiendo los demás residentes antes descritos, así como los auxiliares encargados de su cuidado, dada la hora que se trataba y a sabiendas de que con su acción era probable que les causara la muerte, pero a pesar de ello decidió continuar con la misma".

De esta forma, "la rápida intervención de los bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad permitió evacuar a estas personas de la residencia antes de que se propagase el fuego por sus habitaciones", aunque tanto la planta en la que se originó el incendio como la primera "fueron afectadas por el humo".

A consecuencia de los hechos, los bomberos "tuvieron que hacer uso de los sistemas de extracción de humo para su evacuación, así como los servicios de emergencias que accedieron al lugar, que tuvieron que asistir por inhalación de humo a varios residentes".

De esta forma, varios de ellos sufrieron inhalación leve de humo, que precisó de tratamiento asistencial y tardó en curar entre dos y tres días, según el caso. Por su parte, el mechero empleado por el acusado fue intervenido por agentes de policía y destruido, finalmente.

Cabe enmarcar que, según el Ministerio Público, el centro de mayores "no adoptó las medidas de protección necesarias, por cuanto el acusado en reiteradas ocasiones había manifestado a trabajadores y residentes del centro" expresiones como "Vais a morir, guarras", "Vais a morir todos", "Cualquier día vais a morir ardiendo", "Yo hoy te mato". Es más, llegó a gritar dichas afirmaciones "horas antes de que prendiera fuego a su colchón".

El centro de mayores contaba a fecha de los hechos con una póliza de seguro, que abonó más de ocho mil euros en concepto de indemnización por los daños ocasionados en la habitación del acusado y en el sistema de prevención de incendios de Centro.

Por su parte, según la Fiscalía, el procesado fue detenido en el mes de abril del año 2022. Un día después, se decretó su puesta en prisión provisional, aunque finalmente fue decretada su libertad provisional y se decretó la prohibición de aproximarse al centro afectado a una distancia inferior de 300 metros y a cada una de las víctimas de los mismos.

Para el Ministerio Público, los hechos narrados son constitutivos de un delito de incendio en concurso ideal con doce delitos de homicidio en grado de tentativa, por los que el acusado responde en calidad de autor. Por ello, ha procedido a imponer al procesado la pena de veinte años de prisión.