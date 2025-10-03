Juliette Binoche recibirá el Giraldillo de Honor en el XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla

Foto familiar de la presentación de la XXII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. - EUROPA PRESS

La nueva edición del Festival contará con dos estrenos nacionales y 13 mundiales

El XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla otorgará su Giraldillo de Honor a la actriz y artista francesa Juliette Binoche, en reconocimiento a "las grandes figuras femeninas del cine a nivel mundial". Además, esta edición del festival contará con dos estrenos nacionales y trece estrenos mundiales.

Así lo han anunciado el director del Festival, Manuel Cristóbal, y la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, durante la rueda de prensa de presentación del evento, a la que ha asistido Europa Press.

En declaraciones a esta agencia, Cristóbal ha explicado que Binoche era una "candidata clara" para recibir el galardón. Asimismo, ha destacado que la actriz es actualmente presidenta de la Academia de Cine Europeo, y que la entrega del premio coincidirá con un momento significativo, ya que el 18 de noviembre, se anunciarán las nominaciones de los premios del cine europeo en el Real Alcázar de Sevilla.

"Se han alineado muchos factores, pero sobre todo es una excusa maravillosa para rendir homenaje al talento de una de las grandes actrices de la historia", ha subrayado el director.