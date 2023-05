La Junta advierte de que en la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas en Sevilla "no va a haber lujos"

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha advertido este miércoles que en la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas "no va a haber lujos" ni servicios que no estén en el "catálogo" que fijan el Ministerio con las comunidades autónomas para los juzgados. "Va a haber lo que tiene que haber y sólo lo que tiene que haber. No le va a faltar nada", ha aclarado Nieto de cara a la reunión que mantendrá este próximo jueves 4 de mayo con la Junta de Jueces en Viapol, a las 10,00 horas.

En declaraciones a los medios con motivo de su visita a los juzgados de Coria del Río, el titular andaluz de Justicia ha defendido que el Gobierno andaluz ha diseñado un proyecto de Ciudad de la Justicia para Sevilla con "luz y taquígrafos" y en "contacto fluido" con las partes implicadas por la "importancia que tiene" esta infraestructura. "No tenemos nada que ocultar. La transparencia es básica y el esfuerzo, sin precedentes", ha subrayado.

Hace tan sólo unas semanas, la Junta de Jueces de lo Contencioso Administrativo, de Primera Instancia, Familia y Mercantil de Sevilla aprobaba por unanimidad un acuerdo en el que avisaba de que el traslado de los jugados de lo Contencioso, Mercantil y Primera Instancia a los edificios A y B del campus de la multicional Abengoa tiene "deficiencias" que hacen "inviable" la mudanza hasta la resolución de las mismas, por lo que pedían al Gobierno andaluz "reconsiderar" los términos actuales de la operación.

Sobre este particular, el consejero José Antonio Nieto ha manifestado que los procedimientos en estos casos están "estandarizados" y que "al igual que a los médicos no se les pregunta cómo se hace un hospital y luego se trasladan, a los jueces no se les pregunta cómo se hace un juzgado". "No tenemos obligación de estas reuniones", ha puntualizado Nieto, que, sin embargo, las ha defendido como un ejercicio de "transparencia" y "contacto fluido" con el sector judicial.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha licitado, por 486.514 euros (sin IVA), las obras destinadas a acondicionar el edificio A del recinto de Palmas Altas para que acoja despachos, salas de vistas, archivos y servicios complementarios de los primeros juzgados a trasladar al nuevo emplazamiento, al objeto de que el mismo acoja juicios este mismo año.

Una vez habilitado, según los planes de la Consejería, comenzará directamente el traslado allí de los trece juzgados de lo Contencioso y de los cuatro de lo Mercantil, mientras para 2024 está prevista la mudanza de cuatro órganos de Primera Instancia a este edificio, que en total acogería 21 unidades judiciales una vez se acometa la adaptación del edificio B.

Se trataría de los primeros traslados a acometer de modo progresivo hasta culminar todas las mudanzas previstas ya en el año 2028, cuando la nueva Ciudad de la Justicia centralizará la actividad de este servicio público, actualmente repartido en Sevilla entre la Audiencia Provincial y los Juzgados de Instrucción del Prado de San Sebastián y las diferentes unidades repartidas entre el Edificio Noga, el número 29 de la avenida de la Buhaira y el edificio Viapol.