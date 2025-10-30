Junta afea al Gobierno "no contactar" con el Ayuntamiento de Sevilla tras la lluvia y reprocha a Aemet su "imprecisión"

Archivo - El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha lamentado que el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, "se dedique a criticar al alcalde, José Luis Sanz, y a descalificar las medidas adoptadas por el Ayuntamiento" en lugar de "ponerse en contacto con el Consistorio para conocer de primera mano la magnitud del temporal". Además, Sánchez ha reprochado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "no ofreciera un pronóstico más preciso" sobre las lluvias registradas el pasado miércoles en Sevilla.

Sánchez ha respondido así a las declaraciones realizadas por Toscano, quien ha defendido este jueves la previsión de la Aemet sobre el temporal que ha azotado a la capital andaluza, al tiempo que ha pedido al primer edil "que no utilice la confrontación" tras su gestión durante el temporal.

En este contexto, el delegado del Gobierno andaluz ha criticado que ni el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ni el subdelegado en Sevilla se hayan puesto en contacto con el alcalde, José Luis Sanz, "para conocer de primera mano la situación provocada por las lluvias torrenciales que sufrió el pasado miércoles la capital, después de sufrir la peor tromba de agua del último medio siglo".

"Lo único que ha hecho el subdelegado ha sido criticar las medidas adoptadas por el Ayuntamiento hispalense", ha reprochado Sánchez, al tiempo que ha lamentado que la Aemet "no pronosticara con mayor precisión la magnitud de las precipitaciones registradas en Sevilla".

Por último, Sánchez ha subrayado el "buen hacer" del alcalde sevillano por "la forma y las medidas que adoptó con las fuertes lluvias". Además, ha asegurado que el Gobierno andaluz estudiará las inversiones en infraestructuras hidráulicas que reclama el alcalde de la capital andaluza.