La Junta de Andalucía autoriza una encomienda de gestión al IAPH para la restauración de las fachadas de San Telmo

El asesoramiento técnico se centrará tanto en las estatuas de Susillo como en las portadas de la Avenida de Roma y Palos de la Frontera

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha autorizado una encomienda de gestión al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) para la realización de trabajos de asesoramiento técnico y científico en actuaciones en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía y de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Bien de Interés Cultural (BIC) con el más alto nivel de protección patrimonial.

Esta encomienda, regulada en la Orden de 23 de septiembre de 2025, tiene por objeto el asesoramiento técnico y científico "tanto de las estatuas del escultor Antonio Susillo que rematan la portada del Palacio de San Telmo, como de las portadas de la Avenida de Roma y calle Palos de la Frontera", según recoge este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press. Tiene un plazo de cuatro años desde su publicación.

De este modo, el IAPH elaborará estudios diagnósticos y hará una propuesta de intervención basándose en dichos análisis. En este sentido, las actuaciones se desarrollarán con los medios humanos e instrumentales propios "sin que suponga el abono de coste alguno por la Consejería de Cultura y Deporte".

Dada la "importancia y complejidad técnica y científica" de dichas tareas de asesoramiento, "así como la carencia de los medios técnicos y humanos de la Consejería de Presidencia", hacen "no sólo aconsejable sino necesario" la encomienda de la misma a una entidad "con capacidad y solvencia técnica para ello, como ya ha demostrado en actuaciones previas acometidas en la citada sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía" ,señala el departamento de Cultura.

Esgrime Cultura al respecto que la colaboración --con el IAPH-- ha aportado a las labores conservativas "una capacidad de expertizaje multidisciplinar que se ha visto refrendada en los éxitos del proyecto integral de rehabilitación del Palacio de San Telmo (2003), así como en la ejecución material de la restauración del programa iconográfico de la Capilla (2004-2007), o su mantenimiento posterior (2008-2025)".

Además, se constituirá una comisión de seguimiento de la presente encomienda de gestión que estará integrada por un representante de la Dirección General de Patrimonio Histórico, de la Jefatura del servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico, de la Dirección General del Instituto y del Centro de Intervención designada por la Dirección General del IAPH, entre otros. Este órgano se reunirá, al menos, una vez al semestre, "y cuántas otras veces lo solicite cualquiera de las partes".