La Junta de Andalucía declara área en alerta por virus del Nilo occidental el municipio de Constantina (Sevilla)

Archivo - Un nebulizador de amplio espectro interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO). Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio sevillano de Constantina tras detectarse mosquitos portadores del virus en una trampa instalada por la Diputación de Sevilla en la localidad.

Se trata de la quinta localidad con detección de circulación del VNO este año en la comunidad autónoma tras declararse área en alerta el municipio almeriense de Pulpí, Torredonjimeno en Jaén y el municipio sevillano de Palomares del Río, tal y como ha remarcado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en un comunicado.

Es más, también se detectó circulación en municipio de Benacazón si bien esta última estuvo separada a más de 1500 metros de zonas residenciales, por lo que no fue necesario la declaración de área en alerta.

De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta supone intensificar las tres vigilancias --entomológica, animal y humana-- en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 10 de agosto.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos, e intensificar las medidas de información y sensibilización a la ciudadanía.

En contexto, hasta el momento, se ha diagnosticado un caso leve de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en la localidad de Palomares del Río.

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Coria del Río, Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija. Los municipios de Gerena, La Carlota y Bailén presentaron densidades intermedias.