La Junta apunta al estudio de "alternativas de trazado" del tramo sur de la línea 3 para explicar retraso del proyecto

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha apuntado al estudio de "nuevas alternativas de trazado a las inicialmente previstas" en el tramo sur de la línea 3 del Metro (Prado-Hospital de Valme) para explicar que se hayan "alargado más los tiempos de análisis y redacción del estudio informativo" de este trayecto.

En una nota informativa remitida a Europa Press, la Junta ha subrayado que esto "no supone, ni mucho menos, dejar de lado el proyecto, sino que se quiere contar con la opción más acertada y que, a la postre, ofrezca el mejor servicio al usuario (tiempo de viaje, calidad del trazado, accesibilidad de las estaciones), el menor impacto ambiental, la mayor integración urbana y las mayores garantías para conseguir la financiación".

"El actual Gobierno andaluz ha demostrado con hechos su compromiso con la ampliación del Metro de Sevilla después de un periplo de una década en la que no se recogió ni una partida económica a nada que no fuera la explotación de la única línea en servicio desde 2009", ha recordado la Consejería que dirige Rocío Díaz. En este punto, ha recordado que sólo en el último año se han impulsado contratos por valor de 276 millones de euros para ejecutar las obras de la línea 3, que comenzaron en febrero y "no tienen marcha atrás". "De hecho, está previsto que a principios de 2024 se licite el tercer subtramo para tener en obras el trazado desde Pino Montano hasta el Hospital Macarena", ha aclarado la Junta.

Al igual que con el tramo norte (Pino Montano-Prado), que comenzó hace unos años con la revisión del proyecto y ahora está "en obras y con financiación garantizada", la Junta de Andalucía ha asegurado que está "volcada" en el tramo sur. "No sólo se apostó por la revisión del proyecto, que data de 2011, sino que se amplió su recorrido original, que se quedaba en Los Bermejales, para llegar a la Ciudad de la Justicia, el barrio de Bellavista y el Hospital de Valme. Al igual que las obras del tramo norte, las del sur también se pondrán en marcha", ha abundado el Ejecutivo autonómico.

"Entendemos las reivindicaciones de colectivos como la asociación Sevilla Quiere Metro, pero también saben, por las numerosas reuniones mantenidas con sus representantes, que no hemos parado ni un segundo en avanzar por una red completa del Metro de Sevilla. Una red que, compartimos con ellos, debería haber estado finalizada hace muchos años. Tratamos de revertir ese lastre histórico, responsabilidad de anteriores gobiernos, con hechos como las primeras obras llevadas a cabo en los últimos catorce años", ha sentenciado.