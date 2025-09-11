La Junta asegura que iniciará antes de 2030 las obras de la sede judicial de Lora del Río (Sevilla)

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este viernes que las obras de rehabilitación de la sede judicial de Lora del Río, enmarcadas en el protocolo firmado el pasado 1 de septiembre entre el Ayuntamiento del municipio y la Junta de Andalucía, comenzarán, como mínimo, antes de 2030, dentro del plazo fijado por el Plan de Infraestructuras Judiciales del Gobierno autonómico.

Así lo ha expresado el consejero en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Popular en la sesión plenaria de este jueves en la Cámara autonómica, en la que ha afirmado que los trabajos rehabilitarán la casa palacio, patrimonio de Lora, y permitirán construir un edificio "nuevo y eficiente".

El consejero ha señalado que este acuerdo se suma a otros convenios en marcha o previstos próximamente en municipios sevillanos como Carmona, Alcalá de Guadaíra, Utrera y Estepa, con el objetivo de mejorar las infraestructuras judiciales de la provincia.