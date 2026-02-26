Junta asegura que trabaja en "dar solución" al alumnado del IES Híspalis en Sevilla por "un problema que no ha generado"

La comunidad docente del IES Híspalis se concentran en protesta por el "cierre inminente" del centro - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido el papel de la Junta de Andalucía en "dar solución" al alumnado del IES Híspalis de Sevilla ante el posible cierre del centro de cara al próximo curso y ha asegurado que "no es un problema que ha generado la Junta".

En una declaración ante los medios recogida por Europa Press, la consejera ha remarcado que es la Diputación, propietaria del edificio, "quien ha dicho que no quiere continuar con el convenio de colaboración", al mismo tiempo que ha señalado que la colaboración entre ambas instituciones "es fundamental".

Sobre el futuro de los alumnos, Castillo ha confirmado que está previsto dentro del plan de escolarización, que empieza el 1 de marzo, nuevas unidades en dos institutos del barrio para atender al alumnado de primero de la ESO del centro.

"Si la Diputación entiende que es posible que sigamos en el IES Hispalis, nosotros no tenemos ningún problema en que el alumnado continúe ahí, simplemente cambiar las inscripciones y que continúen", ha afirmado la consejera.

Las declaraciones de Castillo se producen después de que el diputado provincial de Empleado Público de la Diputación, Francisco José Toajas, haya señalado que "no merece la pena seguir invirtiendo" en labores de reparación del edificio y haya abierto la posibilidad de "incluir dentro del nuevo proyecto un espacio para la construcción de un nuevo instituto" en colaboración con la Junta.

"La Junta de Andalucía tiene que hacerse cargo de este instituto. Nosotros ya hemos planteado que el edificio está en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas", ha afirmado, al mismo tiempo que ha desmentido que la Diputación pretenda "desmantelar" el Complejo y "cerrar el instituto".

Este miércoles, la comunidad docente del IES Híspalis de Sevilla, así como alumnos matriculados en el centro, familias de los mismos y vecinos del barrio de Pino Montano, se han manifestado pidiendo la continuación de la actividad lectiva del centro y la mejora de las instalaciones del mismo.

"Nos privan de espacios públicos, de cultura, ocio y educación. No podemos ni queremos permitirlo", ha enmarcado Marta del Pozo, profesora del Departamento de Geografía e Historia del centro, durante la lectura del manifiesto.