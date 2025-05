Junta califica al Muñoz Cariñanos como hospital "de refuerzo" y niega que la UCI esté cerrada aunque carece de pacientes

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha calificado al Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla como un centro "de refuerzo", al tiempo que ha asegurado que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho hospital "no tiene pacientes ingresados, pero eso no significa que se haya cerrado".

Así lo ha manifestado durante la comisión parlamentaria celebrada este miércoles, seguida por Europa Press. La consejera ha subrayado que el Muñoz Cariñanos "es un hospital de refuerzo con una gran capacidad de adaptación ante diferentes situaciones". En este sentido, ha recalcado que "los pacientes están siendo atendidos" y ha aclarado que "no se ha cerrado el centro hospitalario; simplemente, si no hay pacientes hospitalizados, no podemos mantener abierta la UCI, ya que no estaríamos haciendo un uso razonable y ético de los recursos".

En respuesta a la intervención de la consejera de Salud, la diputada del Grupo Parlamentario Vox, Ana María Ruiz, ha exigido "mayor claridad" al explicar por qué, desde el pasado 8 de abril, la UCI del Hospital Muñoz Cariñanos "permanece cerrada a cal y canto". Además, ha denunciado que en este centro "se están realizando intervenciones quirúrgicas a cargo de equipos procedentes de los tres hospitales de Sevilla: el Virgen de Valme, el Virgen del Rocío y el Hospital Universitario Virgen Macarena".

En esta línea, Ruiz ha criticado que "cuando un paciente ingresa en este hospital, al no contar con recursos ni acceso a una UCI, debe ser trasladado a otro centro", lo cual --ha advertido-- puede "poner en riesgo su vida". "En situaciones en las que el tiempo es determinante para el pronóstico, esta no debería ser una opción", ha afirmado. Como consecuencia de estos traslados, la diputada ha lamentado que "ya se ha producido, desgraciadamente, el fallecimiento de una paciente por una hemorragia cervical", y ha subrayado que "esto no puede volver a ocurrir".

"La prioridad del Gobierno de Juanma Moreno fue abrir el Hospital Muñoz Cariñanos a toda costa e inaugurarlo hasta en cinco ocasiones", ha recalcado la diputada, quien ha calificado este gesto como "puro postureo y marketing". "Se inauguró sin personal, sin un equipo fijo, sin UCI y sin garantizar la seguridad de los pacientes", ha añadido. Asimismo, ha insistido en que, para este Gobierno, "no ha sido una prioridad mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios, ni garantizar hospitales seguros".

En este sentido, ha calificado como "una vergüenza" lo que ha definido como "la gran estafa de este bipartidismo, que solo ha traído ruina a Andalucía". Ruiz ha advertido que "si no se cambia el modelo, los resultados seguirán siendo los mismos", y ha reprochado a la consejera que "mientras no se sitúe al paciente en el centro de las políticas sanitarias, esta situación no cambiará".

Al respecto, la consejera ha explicado que el Hospital Muñoz Cariñanos funciona como un centro "de refuerzo para los grandes hospitales de la provincia de Sevilla", y ha argumentado que "no se puede mantener al personal inactivo en una UCI si no hay necesidad de utilizar esas camas". "Debemos ser muy responsables con el uso del dinero público", ha enfatizado.

Además, ha destacado que este centro hospitalario "responde eficazmente y mantiene una excelente coordinación con el resto de hospitales para el aprovechamiento de sus quirófanos". En este sentido, ha señalado que "en el hospital militar es poco probable que se realicen intervenciones quirúrgicas de urgencia, ya que todas son programadas y el centro no cuenta con servicio de urgencias". No obstante, ha asegurado que, "cuando ha sido necesario, especialmente en épocas de alta demanda asistencial, se han ido habilitando camas para atender el aumento de ingresos".